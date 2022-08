Emma Marrone rilancia il pareo per l’estate 2022: come indossarlo al mare (e non solo) La cantante Emma sfoggia il pareo, un capo cult dell’estate, in versione chic. Immancabile nella valigia delle vacanze: ecco tutti gli outfit che si possono creare con un solo fazzoletto!

A cura di Beatrice Manca

Niente fa più estate di un pareo: è colorato, leggero, versatile. I ricordi d'infanzia delle vacanze al mare sono popolati dalle immagini di mamme e zie che allacciavano il pareo sopra al costume per andare a passeggiare sul bagnasciuga o per prendere un gelato al bar. Il pareo torna di moda per l'estate 2022: anche la cantante Emma Marrone segue il trend, sfoggiandolo in versione sofisticata e glamour. Con i giusti accorgimenti, infatti, il pareo diventa un capo chic da sfoggiare anche fuori dalla spiaggia, per una passeggiata sul lungomare o un aperitivo al tramonto: il pezzo "risolvi look" che non può mancare nella valigia delle vacanze!

Emma sfoggia il pareo con la stampa giungla

La cantante Emma Marrone si sta godendo le meritate vacanze: tra un tuffo al mare, un trancio di focaccia e un bicchiere di rosé la cantante ha condiviso alcuni scatti dei suoi look estivi. La semplicità, ancora una volta, è garanzia di successo: Emma ha indossato una camicia bianca sopra al bikini, rigorosamente aperta, completando l'outfit con un pareo stampato, drappeggiato intorno ai fianchi per creare una gonna. Il pareo con stampa jungle è una creazione di Club Airò, nato dall'incontro creativo tra Alessandra Airo e Madame Pauline Vintage, indirizzo cult dello shopping milanese. Il pareo costa 65 euro, ma è sold out.

Il pareo di club Airò per Madame Pauline Vintage

Come abbinare il pareo per la moda estate 2022

Se siete alle prese con la valigia per le vacanze estive e non vi entra più neanche uno spillo è ora di considerare un pareo: questo indumento occupa pochissimo spazio ma funge per tre. Con un solo fazzoletto infatti si possono creare moltissimi look: si indossa come copricostume in spiaggia, legato in vita o incrociato come un minidress, ma la sera diventa un top da portare con un paio di semplici pantaloni bianchi. Oppure, come fa Emma Marrone, si può indossare al posto di una gonna con una camicia bianca. Legato alla borsa, o tra i capelli, aggiunge un tocco chic anche all'outfit più basic. L'importante è sceglierlo in un tessuto traspirante ma non troppo trasparente, lasciandosi ispirare dalle fantasie e dai colori: e anche quest'anno il bagaglio a mano è salvo!