Il nuovo giocattolo di Baby Vittoria: quanto costa il pupazzo da collezione Dai vestiti ai giocattoli, Baby Vittoria è già un’icona di stile e tendenza. Il suo nuovo giocattolo è una vera e propria opera d’arte, un pezzo da collezione.

A cura di Clara Salzano

Baby Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, nonostante la giovanissima età, sta diventando una vera e propria star sui social con i suoi completi, gli accessori di tendenza e i giocattoli esclusivi. Sono tante le immagini che i Ferragnez condividono dalla loro casa, durante le vacanze e i momenti più importanti. Di recente Vittoria si è mostrata sui social con un nuovo pupazzo da collezione, una vera e propria opera d'arte. Scopriamo quanto vale il prezioso giocattolo.

Baby Vittoria in casa

I figli di Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente abituati ad essere circondati dai giocattoli più esclusivi e indossare i vestiti più costosi. Non sorprende dunque che il nuovo giocattolo di Vittoria sia una vera e propria opera d'arte. Si tratta infatti di uno dei pupazzi realizzati dall'artista e designer americano Brian Donnelly, conosciuto in tutto il mondo con il nome di KAWS. Da street artist a genio dell’arte, della moda e del design, le opere di KAWS sono esposte nei musei di tutto il mondo.

Vittoria col suo nuovo pupazzo di KAWS

Il lavoro più riconoscibile nell'arte di KAWS è il Companion, una figura di Topolino in scala di grigi con gli occhi e/o le mani barrati da una X. I personaggi realizzati dall'artista americano, a cavallo tra l'essere luxury toys da collezione e opere d'arte, sono sue creazioni originali o rappresentano versioni rielaborate di icone esistenti. Fedez ne è un vero e proprio collezionista seriale.

Vittoria con un altro giocattolo di KAWS x Uniqlo

I giocattoli di lusso di KAWS sono realizzati in resina vinilica o in poliestere. Spesso le sue opere diventano sold out prima ancora di arrivare sul mercato. Il nuovo pupazzo accanto a Baby Vittoria fa parte della collezione Holiday Hong Kong che di KAWS è già terminata ma era disponibile al prezzo di 590 euro. Oggi si può trovare sui siti d'asta ad un prezzo anche elevato. Un'altro pupazzo di KAWS accanto a Vittoria fa parte invece della collezione dell'artista in collaborazione con Uniqlo che era stata venduta nei negozi al prezzo di 88 euro ma che adesso è sold out.

Il pupazzo KAWS x Uniqlo di Vittoria

"Perché mai un giocattolo può valere tanto?", è la domanda che si fanno in molti. L'art manager Daniele Comelli fornisce una valida risposta: "Perché Companion non è solo un giocattolo, ma una lucida analisi dolce-amara sullo stato della nostra società – spiega il gallerista – Se la sua forma ricorda Topolino, proiettandoci nel mondo felice e gioioso dei fumetti, gli occhi sbarrati dalle croci trasmettono un senso di inquietudine e caducità. Rassicuranti perché legati all’universo dei cartoni animati e, contemporaneamente, fragili e malinconici. Kaws dipinge la nostra società, polarizzata tra solitudine e iper-connessione, amplificata dai social network".