Fedez colleziona giocattoli che sono opere d’arte: quanto costa la nuova scultura anatomica Nell’ufficio di Fedez è arrivata una nuova scultura che ha la sagoma dell’iconico omino Lego ma sezionato nell’anatomia. Scopriamo di cosa si tratta e quanto costa l’originale giocattolo.

A cura di Clara Salzano

Fedez e la sua nuova scultura da collezione

Più dei vestiti e delle scarpe a Fedez piacciono i giocattoli. Non giochi qualunque ma oggetti da collezione unici ispirati dalla cultura e l'arte pop. Sono numerose le immagini che il cantante condivide dalla sua casa o dall'ufficio in cui si può notare l'incredibile collezione di giocattoli che possiede. Si tratta di vere e proprie opere d'arte in continuo aumento. E nello studio di registrazione di Fedez è arrivata una nuova scultura che ha la sagoma dell'iconico omino Lego ma sezionato nell'anatomia. Scopriamo di cosa si tratta e quanto costa l'originale giocattolo.

La nuova scultura–giocattolo di Fedez

Il nuovo giocattolo di Fedez

Dal mondo Marvel e DC all'arte di KAWS, Fedez è un vero intenditore di giocattoli da collezione. Ne possiede tantissimi e alcuni sono davvero unici e preziosi. La sua passione per i giocattoli che sembrano opere d'arte è spesso protagonista delle sue storie sui social. Di recente nell'ufficio del noto cantante è apparsa una nuova scultura che raffigura un omino Lego in versione gigante e sezionato per metà in modo da mostrare la sua anatomia.

Il Lego anatomico di Jason Freeny

La scultura-giocattolo sezionata è opera di Jason Freeny, artista newyorkese che ricrea l'anatomia interna dei giocattoli più popolari, da Barbie a Topolino e Lego. Per creare dettagli anatomici credibili, Freeny studia testi di anatomia umana e l'adatta ai personaggi che vuole sezionare. I suoi giocattoli sono famosi in tutto il mondo e molto richiesti, soprattutto dai collezionisti.

La scultura anatomica di Jason Freeny in ufficio di Fedez

L'arte anatomica di Freeny

Per realizzare le sue sculture anatomiche, Freeny compra un giocattolo di buona qualità del modello che vuole creare e lo seziona. La metà del giocattolo che è stata asportata viene svuotata e riempita di argilla o schiuma espandibile. In circa 40 minuti di tempo, prima che l'argilla si indurisca, l'artista deve realizzare tutti i vari dettagli anatomici del giocattolo. Completare un suo giocattolo può richiedere dalle 4 alle 6 settimane tanto da essere paragonata ad una vera e propria opera d'arte e Jason Freeny oggi è considerato un artista internazionale ed espone in vare mostre in giro per il mondo.

Alcuni giocattoli di Jason Freeny

La nuova scultura di Freeny nell'ufficio di Fedez è una versione molto dettagliata del formato gigante del Micro Anatomic dell'artista, che, alta 28 centimetri e completamente snodata, può essere realizzata in plastica a un costo di partenza di 99 euro o ordinata in altri materiali direttamente all'artista con trattativa riservata e si può trovare su piattaforme per collezionisti anche a 750 euro e oltre.