La camera segreta di Fedez con la collezione di Iron Man “distrutta” dal figlio Leone Fedez è tornato a lavoro e ha portato Leone con alcuni amici a vedere la sua stanza segreta dove colleziona Iron Man. Scopriamo dove si trova e com’è fatta l’originale camera.

A cura di Clara Salzano

Superati i giorni di convalescenza in ospedale, Fedez è tornato a lavoro e ieri ha portato con sé Leone con alcuni amici a vedere la camera dove colleziona gli Iron Man. Fedez è un grande appassionato di fumetti e opere d'arte pop e la sua collezione di supereroi e giocattoli ispirati al mondo Marvel e DC è davvero ampia. Il noto cantante è molto legato alla sua collezione ma ha permesso che il figlio Leone con gli amici ci giocasse.

Dove si trova la camera segreta di Fedez

Sono sempre numerose le immagini condivise da Fedez sui social che raccontano la sua vita quotidiana, le sue passioni e che ironizzano spesso anche su Chiara Ferragni. Fedez non ha paura di mostrarsi un uomo fragile, sensibile ed è probabilmente questo il segreto del suo successo.

Il noto rapper non ha neppure mai nascosto di avere una grandissima passione per l'arte contemporanea e l'universo Marvel e ha una camera piena di Iron Man in miniatura e altri personaggi dei fumetti oltre all'armatura originale di Iron Man.

Non si hanno notizie certe su dove si trovi la stanza segreta con l'ampia collezione di Iron Man di Fedez. È probabile che il famoso cantante abbia uno studio in cui si trova la particolare camera. L'appartamento è dove forse registra anche il suo programma Muschio Selvaggio con Luis Sal.

Com'è fatta la stanza degli Iron Man

La stanza segreta di Fedez non si vede spesso nei suoi contenuti social ma quando appare svela tutti i suoi dettagli. La camera è caratterizzata da pareti con carta da parati a quadri verde. C'è un letto da una piazza e mezzo, una scrivania e tante mensole per l'immensa collezione di giocattoli di Fedez. La camera della collezione di Iron Man di Fedez raccoglie tutte le passioni del famoso cantante e, anche se è molto diversa rispetto allo spazio con la parete di muschio verde dove registra il programma Muschio Selvaggio, è probabile che la stanza sia nello stesso appartamento e rappresenti una piccola oasi di pace dedicata tutta a Fedez.