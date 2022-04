Fedez esce dall’ospedale: Vittoria e Leone lo accolgono a casa con i palloncini a forma di cuore Dopo l’operazione al pancreas Fedez è stato dimesso ed è tornato a casa, dove i figlia Vittoria e Leone lo hanno accolto con un benvenuto speciale.

A cura di Beatrice Manca

Finalmente il momento tanto atteso è arrivato: Fedez è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato a casa dalla famiglia. Il cantante è stato operato per un tumore al pancreas e ha passato diversi giorni in ospedale, sempre assistito dalla moglie Chiara Ferragni. Al ritorno a casa ha subito riabbracciato i bambini, i figli Leone e Vittoria: la bambina non voleva più lasciarlo andare, facendolo commuovere. La famiglia lo ha accolto con un caloroso benvenuto, decorando casa con palloncini colorati e festoni.

I festoni di bentornato per Fedez

Gli ultimi giorni non sono stati semplici per la famiglia Ferragnez: dal momento della diagnosi di Fedez la moglie e i bambini si sono stretti intorno al papà, dimostrando il proprio amore con teneri omaggi, dal ‘doppio anello' di Chiara Ferragni alle scarpine di Vittoria. Fortunatamente, l'intervento è riuscito per il meglio e ora il cantante ha potuto riabbracciare la famiglia: tornare a casa per lui significa "tornare a vivere" come ha scritto in un post pubblicato su Instagram. Ha voluto condividere con i follower la ritrovata quotidianità e il caloroso bentornato che ha ricevuto: il figlio Leone gli ha portato un cuore fatto di palloncini colorati azzurri con una scritta in argento "Bentornato a casa!"

I festoni per il ritorno a casa di Fedez

Vittoria abbraccia il papà con l'abitino di jeans

Adesso il rapper ha davanti a sé una lunga convalescenza: è tornato a casa con una semplice tuta, visibilmente emozionato e commosso, e per prima cosa ha riabbracciato i figli. Vittoria in particolare non voleva più lasciarlo andare: la bambina ha aspettato il papà con un abitino di jeans e una maglietta alla marinara coordinata al bavaglino, e ha riabbracciato il papà tra i palloncini, visibilmente al settimo cielo. Su Instagram è stato inondato dall'affetto degli amici, dei colleghi e dei moltissimi fan che gli hanno augurato pronta guarigione.