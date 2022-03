Baby Vittoria icona di stile: le scarpe rosa nascondono un dolce messaggio per la famiglia Le scarpe indossate oggi dalla piccola Vittoria Lucia Ferragni sono una dedica a papà Fedez, un inno all’importanza dell’unità familiare.

La piccola Vittoria non vede il papà in casa da qualche giorno: Fedez è in ospedale: è stato operato dopo aver scoperto la presenza di un tumore al pancreas. Il rapper sta bene, presto lascerà presto il San Raffaele di Milano, l'ospedale dove ha subito il delicato intervento. Tutto è accaduto molto velocemente. I fan si era preoccupati dell'assenza dei Ferragnez dai social. La coppia per diverse ore non ha condiviso nulla ed è apparso strano, visto che di solito la loro quotidianità è sotto gli occhi di milioni di follower. Fedez è stato il primo a rompere il silenzio in merito ai suoi problemi di salute, poi c'è stata la notizia del tumore e dell'operazione al pancreas. In questi momenti più che mai, la famiglia è unita, forte dell'amore che lega ciascuno di loro all'altro.

Nelle scarpe di Vittoria un messaggio d'amore

La scoperta della malattia di Fedez e il conseguente intervento chirurgico sono capitati in un momento che, altrimenti, sarebbe stato di grande festa per i Ferragnez. Il 19 marzo, infatti, è stata la Festa del papà ma anche il quarto compleanno di Leone. Pochi giorni dopo invece, il 23, è stato il primo compleanno di Vittoria. Entrambi i bambini sono stati festeggiati: entrambe le ricorrenze non potevano certo passare inosservate! Sono anzi state il modo per stare insieme e per circondare Fedez d'amore.

Il primogenito della coppia ha avuto una festa in famiglia, in presenza anche di alcuni ami. Anche il primo anno di vita di Vittoria è stato celebrato in famiglia e con torta, con qualche giorno di anticipo, vista l'imminente operazione. Il rapper da giorni è circondato dall'affetto dei suoi cari e della sua community virtuale. Chiara Ferragni ha ringraziato tutti per l'affetto e il supporto. Lei è sempre col marito: durante l'operazione ha indossato alla mano sinistra entrambe le fedi nuziali.

Leone ha realizzato per il papà un disegno e, nelle Instagram Stories della mamma, ha detto di non vedere l'ora di poter nuovamente giocare con lui. Vittoria è la piccola di casa, è legatissima al papà. Sulle sue scarpe oggi è comparsa una scritta decisamente appropriata, un piccolo inno alla famiglia, un omaggio simbolico. Le calzature fucsia ricoperte di strass e con lacci leopardati sono di Golden Goose, ovviamente la linea Kids.

Sul sito ufficiale del brand non c'è il modello indossato dalla piccola Vittoria, ma modelli simili (per bambine da 1 a 3 anni) costano dai 135 ai 220 euro. Le sneakers del brand si possono personalizzare. Quelle della bambina presentano la scritta "Family golden": in questo momento al primo posto per i Ferragnez c'è la famiglia.