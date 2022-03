I Ferragnez festeggiano il compleanno di Leone: camicia griffata e party a tema supereroi Sabato scorso il figlio di Chiara Ferragni e Fedez ha compiuto 4 anni: le foto della festa sono state pubblicate solo ora e l’influencer ha spiegato il motivo.

La famiglia Ferragnez ha vissuto giorni complicati: Fedez si è dovuto sottoporre a una delicata operazione al pancreas e si trova ancora in ospedale. Accanto a lui c'era la moglie Chiara Ferragni, che lo ha assistito prima dell'operazione con dolci gesti romantici e ha poi raccontato sui social come hanno vissuto l'ultima settimana. La coppia ha cercato di trascorrere molto tempo con i bambini: sabato scorso il figlio Leone ha compiuto 4 anni e la famiglia ha organizzato comunque una festicciola, anche se molto diversa da quella immaginata. Ora che la paura ha lasciato il posto al sollievo, Chiara Ferragni ha mostrato ai follower le foto della festa: Leone è elegantissimo con una camicia bianca "da adulto" mentre si diverte con i suoi adorati supereroi, il tema della festa.

La festa in famiglia per il compleanno di Leone

Chiara Ferragni ha spiegato sui social il cambio di programmi nei festeggiamenti: "Sabato scorso Leone ha festeggiato il quarto compleanno e avevamo organizzato una festa con tutti i compagni di scuola e gli amici, visto che negli ultimi due anni non avevamo potuto farlo per via della pandemia". La diagnosi di Fedez e l'operazione però hanno costretto la famiglia a cancellare la festa all'ultimo minuto. "Il papà si sarebbe operato martedì ed era cruciale che non prendesse il Covid, quindi non potevano esserci molte persone alla festa. Abbiamo limitato gli inviti a cinque amici e alla famiglia". Nonostante l'atmosfera non fosse delle più allegre i Ferragnez hanno voluto regalare una giornata spensierata al figlio decorando la casa a tema supereroi, tra maschere, palloncini e spuntini a tema. C'erano perfino i suoi eroi mascherati in carne e ossa, oltre alle zie Valentina e Francesca e agli amici di Leone.

Leone festeggia con la camicia e i jeans strappati

Il primo figlio di Chiara Ferragni e Fedez ha compiuto quattro anni il 19 marzo, il giorno della festa del papà: con la sua simpatia e le sue espressioni buffe è giù un idolo dei social, nonché un piccolo campione di stile. Man mano che cresce i genitori si divertono a trovare per lui capi sempre di tendenza, spesso coordinati con quelli del papà.

Per la festicciola ha indossato una impeccabile camicia bianca Ralph Lauren e un paio di jeans strappati del brand della mamma Chiara Ferragni, dal valore di 145 euro.

La camicia di Leone è firmata Ralph Lauren

La camicia bianca, un grande classico del guardaroba maschile, è in vendita sul sito del brand a 75 euro. Per completare il look Leone ha indossato un paio di Vans da bambini, versione in miniatura delle sneakers preferite di papà Fedez.

Jeans da bambini Chiara Ferragni Brand via Farfetch.com

Il compleanno di Leone è stato una piccola parentesi di felicità in una settimana difficile: amici della coppia, vip e semplici fan si sono stretti attorno a Fedez mandandogli affetto e supporto. L'augurio ora è che torni a casa e si rimetta il prima possibile.