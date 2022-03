Fedez è in ospedale: il dolce gesto di Chiara Ferragni prima dell’operazione In questi giorni i Ferragnez sono più uniti che mai. Fedez è in ospedale, dove gli è stato rimosso un tumore al pancreas e Chiara Ferragni è accanto a lui.

A cura di Giusy Dente

L'assenza dai social di Fedez e Chiara Ferragni, la scorsa settimana, aveva molto insospettito e preoccupato i follower, abituati a seguirli giorno dopo giorno, nella loro quotidianità. Purtroppo, il silenzio è stato rotto proprio dal rapper, che ha confidato di avere problemi di salute gravi e un importante percorso di cure da intraprendere. Immediatamente è scattata la solidarietà da parte di tutti: ci si è stretti attorno ai Ferragnez in un caldo abbraccio virtuale. Dopo alcuni momenti di apprensione, lui e l'imprenditrice hanno condiviso delle immagini dal San Raffaele di Milano: è stato necessario un intervento al pancreas, a causa di un tumore. Ad operarlo, è stato Massimo Falconi, primario di Chirurgia del pancreas dell'ospedale milanese. In un'intervista ha spiegato: "Questo tipo di tumore ha fortunatamente maggiori possibilità di cura e migliori possibilità di guarigione con le opportune terapie". Al momento Fedez è ancora ricoverato, ma tornerà presto a casa. Attorno a sé ha la sua adorata famiglia.

Affetto e solidarietà verso Fedez

Siamo abituati a vederli felici e sorridenti sui social, sempre in viaggio in posti stupendi o alle prese con eventi glamour assieme a personaggi famosi. In questi anni, i Ferragnez sono stati ovunque e hanno fatto di tutto, hanno partecipato a sfilate e red carpet, hanno ricevuto premi, hanno condiviso online ogni momento della loro vita, professionale e privata. Allo stesso modo, i due hanno reso partecipi fan e follower anche dell'altro lato della medaglia, di un momento tutt'altro che felice. E proprio come se fossero conoscenti di vecchia data, vicini di casa o amici di famiglia, tutti hanno rivolto loro un pensiero, una volta apprese le notizie della malattia del rapper e dell'intervento d'urgenza. Di questo, l'imprenditrice si è detta grata, spiegando di aver tratto molta forza dal calore ricevuto. "Avevamo paura per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento chirurgico, la sua guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia. Grazie a tutte le persone che ci hanno fatto sentire il loro amore, chi ha allungato la mano e ha detto una preghiera per noi: ci ha dato molta forza" ha scritto.

Chiara Ferragni e Fedez più uniti che mai

Per Chiara Ferragni questi giorni sono stati difficili. Fedez ha scoperto la malattia pochi giorni prima del quarto compleanno di Leone e sapendo dell'imminente intervento, il primo compleanno di Vittoria è stato celebrato in anticipo. Il rapper presto tornerà a casa, ma sia i suoi cari che la sua ‘famiglia virtuale' in questi giorni gli sono stati vicinissimi in ospedale. Sono giunti tanti messaggi di affetto da parte di fan e follower e l'imprenditrice ha mostrato sui social gli auguri di pronta guarigione fatti da Leone, che aspetta il papà per giocare di nuovo insieme.

Lei è con suo marito il più possibile, comprensibilmente spaventata. "Ho indossato la sua fede nuziale accanto alla mia durante l'intervento chirurgico": su Instagram ha fatto vedere i due anelli alla mano sinistra. Sono quelli con cui si sono promessi amore eterno il giorno del matrimonio. Le fedi sono state all'epoca realizzate appositamente per loro da Pomellato: in oro ricoperte di diamanti, dalla forma leggermente bombata. Li ha messi l'uno accanto all'altro: il suo dolce gesto per scongiurare la paura.