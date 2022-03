Il primo compleanno di Vittoria con maxi torta: i Ferragnez festeggiano prima dell’operazione di Fedez Oggi Vittoria Lucia Ferragni compie un anno. Non poteva mancare una piccola festicciola di famiglia, con maxi torta personalizzata. La foto è stata scattata domenica: oggi, infatti, Fedez è in ospedale per un’operazione.

Dopo diversi giorni di assenza dai social, Fedez ha rotto il silenzio aprendosi ai suoi follower, svelando di essere in un momento delicato dal punto di vista privato. Il rapper non se l'è sentita di fornire troppi dettagli, ma con le lacrime agli occhi ha parlato di problemi di salute e di un percorso di cure da affrontare. Ieri ha annunciato che oggi sarebbe stata una giornata decisiva per lui e difatti è stato operato al San Raffaele di Milano. Sapendo dell'avvicinarsi dell'intervento, la famiglia ha voluto festeggiare in anticipo il compleanno della piccola Vittoria, nata il 23 marzo di un anno fa.

Baby V compie un anno

Le foto di famiglia in occasione dei compleanni sono un rituale vero e proprio, per i Ferragnez, a cui non si sottraggono mai. Proprio pochi giorni fa Fedez, Chiara Ferragni, Leone e Vittoria si sono riuniti attorno a un'enorme torta a tema cartoon per celebrare i quattro anni del loro primogenito. Oggi invece la protagonista è Vittoria. La bambina compie un anno: è nata il 23 marzo 2021 a Milano (a differenza del fratellino, venuto al mondo a Los Angeles).

La bambina è stata fortemente voluta dai genitori, che hanno testimoniato la gravidanza giorno dopo giorno sui social, come avevano fatto anche con la prima. Per l'imprenditrice è stata una gestazione serena, vissuta con tranquillità, senza le complicazioni che c'erano purtroppo state con Leone. E anche il parto è stato nel secondo caso più semplice e veloce. Le domande sulla maternità, l'allattamento e il post parto sono state tante, così come quelle in merito ai cambiamenti del suo corpo. Lei ha risposto di aver preso meno chili con Vittoria, rispetto alla prima volta.

La festa di compleanno per Vittoria

Sapendo dell'intervento imminente di Fedez, la famiglia ha festeggiato in anticipo la ricorrenza, che non poteva passare inosservata. I Ferragnez hanno celebrato la loro secondogenita qualche giorno fa, domenica per la precisione, realizzando lo scatto condiviso poi oggi sui social. "Ti amiamo alla follia patata" ha scritto l'influencer, che per la sua bambina ha fatto realizzare una torta a tre piani personalizzata, con dei pupazzetti e tante decorazioni colorate. Una torta simile, ma più piccola e con gli stessi orsetti, era stata realizzata anche per i 10 mesi della bambina, a gennaio.

E tornando più indietro nel tempo, è stata proposta anche in occasione dei 7 mesi. La bambina a ottobre ha avuto qualche problema di salute che ha costretto i Ferragnez a posticipare i festeggiamenti. La piccola ha trascorso qualche giorno in ospedale a causa di un virus respiratorio, ma una volta tornata a casa ha trovato ad accoglierla tutta la famiglia e una torta a due piani. La piccola stavolta indossa l'immancabile mollettina col fiocchetto tra i capelli e un completino con stelline stampate.

Appartiene alla collezione Monnalisa X Chiara Ferragni; costa 195 euro, su alcuni rivenditori online. In questo momento più che mai i Ferragnez sono unitissimi, forti del loro amore; sentono il bisogno di viverlo in intimità. Dall’annuncio della malattia di Fedez a oggi, infatti, sono stati meno presenti sui social, ma hanno comunque voluto condividere con fan e follower la foto di famiglia in onore di Vittoria, che dalla community è amatissima.