Quanto costa il casco di Iron Man (che fa impazzire Fedez e Leone) Fedez e il figlio Leone sono grandi appassionati della Marvel e in casa adesso c’è anche il casco elettronico di Iron Man con riproduzione vocale. Scopriamo il prezzo dell’oggetto di culto.

Il casco di Iron Man con cui gioca Leone a casa di Chiara Ferragni e Fedez

C'è un nuovo giocattolo, o meglio un oggetto da collezione, in casa di Fedez e Chiara Ferragni. Si tratta del casco elettronico di Iron Man con cui ama giocare Leone, il primogenito della coppia. La passione di Fedez per fumetti e gadget dell'universo Marvel è già nota attraverso i numerosi video e fotografie condivisi sui social. Scopriamo quanto costa il nuovo casco di Iron Man.

Leone gioca con il casco di Iron Man

Tale padre, tale figlio, si sente dire spesso, e rapporto tra Fedez e Leone non è un'eccezione. La grande passione del cantante per il mondo Marvel è ormai nota e nella sua camera segreta sono infatti numerosi i prodotti del franchise. In casa Fedez ha portato il casco elettronico a grandezza naturale di Iron che si apre e si illumina a comando e ha fatto impazzire Leone e anche Baby Vittoria, la figlia dei Ferrgnez.

Anche Baby Vittoria gioca con il casco elettronico di Iron Man

Il casco elettronico di Iron Man è identico a quello che Tony Stark usa nei film della Marvel ed è un vero e proprio oggetto cult per gli appassionati di fumetti. Il prodotto presente a casa di Chiara Ferragni e Fedez è caratterizzato dall'apertura automatica, controllo vocale e controllo touch, proprio per rendere il gioco ancora più reale e simile all'armatura di Iron Man del film Marvel. Di preciso il casco elettronico è il quinti set di armature per Iron Man che Tony Stark crea nel serie Marvel.

Il casco elettronico di Iron Man che si può acquistare online

Il casco elettronico di Iron Man con cui gioca Leone è paragonabile ad un'opera d'arte per gli appassionati del genere. Da alcune ricerche fatte online è stato possibile trovare lo stesso prodotto presente a casa di Fedez e Chiara Ferragni al costo di 479,88 euro.