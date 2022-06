Fedez a spasso con Leone e Vittoria per Milano: quanto costa la bicicletta familiare Fedez è andato in giro con i figli Leone e Vittoria Lucia su una cargobike di design. Scopriamo quanto costa l’originale mezzo di trasporto sostenibile.

A cura di Clara Salzano

Fedez con i figli Leone e Vittoria Lucia in cargobike a Milano

Anche Fedez ha ceduto al fascino del nord Europa e si è mostrato in giro per Milano con la sua nuova cargobike, la bicicletta pensata appositamente per adulti e bambini. Vittoria Lucia e Leone, i figli di Fedez e Chiara Ferragni, hanno dimostrato di apprezzare molto il nuovo mezzo di trasporto del papà che non è una normale bici elettrica ma una due ruote di design pensata per muoversi in città e trasportare comodamente i propri figli, animali domestici o all'occorrenza anche carichi pesanti. Vediamo quanto costa la cargobike di Fedez, emblema del trasporto sostenibile in città.

Fedez in giro per Milano in bici con i figli

La cargobike di Fedez a Milano

La cargobike è l'originale bicicletta elettrica già provvista di trasportino. Nel nord Europa è da tempo un must per il trasporto sostenibile delle giovani famiglie e adesso anche i Ferragnez hanno il loro modello familiare. Le cargobike sono pensate proprio per genitori e figli perché permette di spostarsi facilmente in città: mentre l'adulto pedala, i bambini si godono il viaggio nel rimorchio e si divertono. È proprio ciò che ha dimostrato Fedez in giro per Milano con Leone e Vittoria Lucia che hanno amato il loro nuovo mezzo di trasporto sostenibile.

Fedez sulla sua cargobike con Vittoria Lucia a Milano

Quanto costa la cargobike di Fedez

Esistono tantissimi modelli di cartobike sul mercato, dai più rudimentali che assemblano semplicemente un rimorchio su una bicicletta fino alle versioni più sofisticate con bici elettrica già costruita con rimorchio integrato. Il modello su cui Fedez si aggira per Milano è prodotto dall'azienda Biga e assomiglia alla cargobike Makki che prevede la massima sicurezza e comfort per genitori e figli perché viene fornita da tutta una serie di accessori che la rendono un veicolo urbano a tutti gli effetti.

La cargobike di Biga che ha anche Fedez

La cargobike come quella usata da Fedez con i figli a Milano è tra i modelli più comodi, sicuri ed esclusivi. L'innovativo veicolo di trasporto sostenibile viene infatti fornito di un set per i sedili anteriori, un adattatore per il seggiolino dei bambini, caschi di protezione, copertura antipioggia e un cassetto portaoggetti per avere tutto il necessario sempre con sé. Questo modello di bici da carico ha un costo di 4.999,00 euro ed è disponibile su ordinazione.

L'origine delle cargobike

Le cargobike sono le biciclette da carico lanciate per il trasporto urbano sostenibile in Danimarca dall'azienda Christiania Bikes. I primi modelli dell'azienda danese erano biciclette con rimorchi e sono stati prodotti per la prima volta nel 1978. Non stupisce che sia stata proprio la Danimarca, dopo la bicicletta è il principale mezzo di trasporto, a lanciare questi veicoli sostenibili.

Il modello iconico di Christiania Bikes

Oggi le Christiania Bikes sono vere e proprie icone di design della mobilità e l'azienda ha preso il nome proprio da Christiania, l'area di Copenaghen pedonale dove il trasporto di bambini utilizzando i rimorchi era comune. Alle Christiania Bikes è stato assegnato anche il Danish Classic Prize dal Danish Design Center che riconosce i prodotti danesi iconici ed eccezionali rimasti invariati per almeno 25 anni.