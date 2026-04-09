Quanto costa dormire a Milano durante la Design Week: non abbiamo trovato nulla a meno di 1200 euro

La Milano Design Week è l’evento più atteso dell’anno per la città meneghina, i quartieri si animano e le strade si riempiono di installazioni. Ma quanto costa dormire a Milano in questo periodo? Abbiamo provato a prenotare e i prezzi di hotel e case sono alle stelle.

Milano

Aprile è il mese di Milano: ogni anno in questo periodo la Milano Design Week anima le strade con numerosi eventi e installazioni. Per il 2026 dal 20 al 26 aprile, i palazzi storici e i loro giardini diventano luoghi dove progetti e architettura prendono vita, così come fabbriche dismesse vengono trasformate in un teatro dove si intrecciano luci e design. Si tratta di un evento dalla portata immensa, con migliaia di appuntamenti che coinvolgono le principali parti della città e che ogni volta ridefiniscono Milano nella sua interezza. Data la portata di questo ecosistema di design e architettura, è inevitabile che anche l'economia circostante ne sia influenzata. Ci siamo chiesti quindi come cambiano i prezzi degli alloggi in questa settimana e quanto costi effettivamente dormire a Milano durante la Design Week. Abbiamo preso in considerazione le aree più toccate dal programma e abbiamo cercato sulle principali piattaforme come Booking quanto costasse soggiornare in un appartamento, in un hotel e in un B&B.

Da Brera a Porta Venezia, quali sono i quartieri che abbiamo scelto

Per la Milano Design Week la città segue lo schema di una mappa e si organizza in zone ben precise, luoghi che sono ormai diventati da anni il cuore dell'evento. Ad esempio, il Brera Design District, l’appuntamento forse più storico e iconico della Design Week, anima il quartiere degli artisti e delle gallerie, mentre il Tortona Design Week, situato nelle ex fabbriche del quartiere di Porta Genova, prepara ogni anno le installazioni più spettacolari, come il Tortona Rocks o il Superstudio. Isola Design Festival è orientato invece sulla sostenibilità e sull'innovazione nel quartiere di Porta Nuova, per il quale noi abbiamo deciso di selezionare la zona di Centrale per comodità vista la presenza della stazione. Infine, Porta Venezia, 5Vie e molti altri completano la mappa del design in una delle zone più iconiche della città meneghina.

Quanto costa dormire nella settima del designa a Milano

In questo momento la maggior parte delle strutture risulta già prenotata sia su Booking che su Airbnb, in molte zone di Milano. In particolare, Brera è sicuramente la zona più richiesta: su Airbnb un appartamento per due persone costa minimo 3000 euro, mentre gli hotel su Booking sono quasi tutti già prenotati e i restanti partano da 5000 per due persone. Porta Genova, invece, su Booking offre appartamenti a partire da circa 2000 euro in zona Tortona, mentre per gli hotel la media si alza a circa 3000 euro. Spostandoci in Centrale i prezzi si abbassano un pochino: è infatti possibile trovare su Airbnb degli appartamenti per due persone anche a partire da 1500 euro, mentre su Booking i prezzi degli hotel possono variare dai 2100 ai 4000 euro. Infine, per chi sceglie di soggiornare a Porta Venezia su Airbnb i prezzi delle case partono dai 1200 euro per arrivare fino a 2700, mentre per gli hotel su Booking risultano essere quasi tutti prenotati, i pochi restanti hanno prezzi che partono dai 3200 euro per arrivare ai 4700.

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Risultati a confronto

Per capire se questi risultati, a primo impatto già molto elevati, dipendessero dalla Milano Design Week o meno, abbiamo provato a prenotare un casa o un hotel sulle stesse piattaforme e negli stessi quartieri ma in un momento diverso, prendendo a campione la settimana dal 18 al 24 maggio 2026. È emerso che effettivamente i prezzi sono decisamente più bassi in quella settimana rispetto alla Design Week: a Centrale un appartamento per due persone su Airbnb costa dai 500 ai 600, a Porta Venezia dai 600 ai 700 euro, a Brera rimangono altini ma attorno ai 1000 euro e, infine, a Porta Genova si abbassano attorno agli 800 euro. E la stessa cosa anche su Booking, dove gli hotel per Brera costano dai 900 ai 1000 euro, per Porta Genova circa 1200 euro, per Centrale partono anche da 600 euro e per Porta Venezia da circa 700 euro.

Come leggere il confronto

Dopo aver comparato i prezzi delle due settimana, quella della Milano Design Week e quella campione di maggio, appare evidente che i prezzi della settimana che va dal 20 al 26 aprile siano decisamente più alti: gli affitti sono folli e il soggiorno negli hotel prevede costi decisamente troppo elevati. Sicuramente i fattori che possono aver inciso sul questo aumento includono la forte domanda da parte di turisti che vogliono partecipare agli eventi e anche il grande numero di professionisti che saranno presenti agli appuntamenti della settimana. Questo aumento folle non sembra però aver fermato le persone, dato che quasi tutto risultava prenotato sulle due principali piattaforme online.