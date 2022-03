Baby Vittoria con i codini: Chiara Ferragni mostra la prima adorabile acconciatura della figlia La figlia di Chiara Ferragni e Fedez cresce a vista d’occhio: il 23 marzo compirà un anno e somiglia sempre di più alla mamma influencer.

A cura di Beatrice Manca

Per Vittoria Lucia Ferragni, la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, si avvicina il primo compleanno: la bimba il 23 marzo compirà un anno e siamo sicuri che la famiglia Ferragnez festeggerà in grande stile. Il 19 marzo è stata la volta di Leone, che ha spento quattro candeline e ha festeggiato in famiglia con una torta personalizzata. Un momento di serenità e di spensieratezza ora più che mai necessario, visto che di recente il padre Fedez ha annunciato di avere problemi di salute. Anche la sorellina Vittoria cresce a vista d'occhio e la madre Chiara si diverte a condividere con i follower alcuni teneri momenti di vita quotidiana. Nell'ultimo scatto pubblicato su Instagram l'influencer ha mostrato la nuova acconciatura della figlia, che per la prima volta sfoggia i codini sui capelli.

Vittoria Lucia Ferragni con i codini

Baby Vittoria con i codini all'insù

Ogni mamma guarda al primo taglio di capelli della sua bambina come a un grande traguardo: baby Vittoria fin dalla nascita ha mostrato i capelli chiari come quelli delle donne di casa Ferragni (il colore naturale della madre Chiara è il rosso ramato) e ora le ciocche si sono allungate abbastanza per legare i capelli. Chiara Ferragni ha condiviso un tenero scatto della famiglia mentre gioca sul tappeto con i pupazzetti a tema Disney: la bimba indossa una calzamaglia grigia e un body rosa, insieme a un bavaglino ‘personalizzato' con il suo nome. Ma la vera novità sono i capelli più lunghi, legati in due codine all'insù: "Le prime treccine di Vittoria", ha scritto la madre Chiara su Instagram. Neanche a dirlo, il post ha riscosso una marea di cuoricini da amici e familiari della coppia: baby Vittoria ha conquistato davvero tutti con il suo viso dolce. Come trascorrerà il primissimo compleanno?