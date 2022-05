Baby Vittoria cambia look: la figlia di Chiara Ferragni è adorabile con le multi codine colorate I capelli di Baby Vittoria diventano sempre più lunghi e i genitori Fedez e Chiara Ferragni si divertono a farle sfoggiare le più svariate acconciature. Nelle ultime ore, ad esempio, si è lasciata immortalare adorabile con delle multi codine colorate: ecco i dolci scatti.

A cura di Valeria Paglionico

Baby Vittoria, la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, ha poco più di un anno ma può già essere considerata una vera e propria star. I genitori sono tra le coppie più seguite al mondo sui social e fin dalla sua nascita hanno deciso di non "nasconderla", anzi, così come il fratellino Leone, anche lei diventa spesso protagonista di foto e Stories su Instagram. Il dettaglio che la contraddistingue? È assolutamente adorabile e, a giudicare dal carattere peperino che vanta fin da piccolissima, di sicuro darà del filo da torcere alla mamma e al papà nei prossimi anni. Nelle ultime ore si è "prestata" a un originale esperimento in fatto di hairstyle: ha cambiato look e ha sfoggiato delle simpatiche codine multicolor.

La nuova pettinatura di Vittoria Lucia Ferragni

La piccola Vittoria sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Complice il caldo e i capelli ormai lunghissimi, mamma Chiara ha deciso di farle sfoggiare una nuova pettinatura anti temperature bollenti: delle multi codine colorate. La chioma è stata divisa in diverse micro ciocche, ognuna delle quali è stata legata con un elastico variopinto (tutti di diverse nuance), il risultato? La Vitto ha un aspetto dolcissimo e "pazzerello". Agiudicare dal sorriso smagliante che ha stampato sulle labbra in tutti gli scatti realizzati dalla mamma e dal papà, apprezza moltissimo l'inedito hairstyle.

La nuova acconciatura di Baby Vittoria

Tutti gli hair look di Baby Vittoria

Sebbene Vittoria sia ancora piccolissima, ha già tutte le carte in regola per diventare un'icona fashion, basti pensare al fatto che ha spopolato con le sue acconciature fin da quando aveva pochi mesi. Ha i capelli che diventano sempre più lunghi e "pazzi" (tanto che papà Fedez la paragona ironicamente a Boris Johnson) ma al momento è ancora troppo piccola per poterli tagliare per la prima volta. Per evitare che le ciocche le cadano sul viso, dunque, le viene fatta indossare sempre una mollettina colorata (che sembra amare moltissimo). Negli ultimi tempi, invece, ha spaziato tra micro pigtails e raccolti realizzati con i fermagli griffati della mamma: quale acconciatura le dona di più?

