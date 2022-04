Baby Vittoria “ruba” gli accessori di mamma Chiara Ferragni: il fermaglio griffato costa 330 euro Ogni bambina prima o poi si diverte a indossare i vestiti o i gioielli della madre: Vittoria Lucia Ferragni ha già le idee molto chiare sui suoi accessori preferiti.

A cura di Beatrice Manca

Chi, da bambina, non ha mai rubato i vestiti della mamma per giocare a "vestirsi da grande"? La tentazione di esplorare cassetti e portagioie per indossare gli accessori più belli e scintillanti degli adulti è comune a tutti i bambini, Vittoria Lucia Ferragni inclusa. A differenza della maggior parte dei bambini però la piccola Vittoria ha una fortuna in più: può pescare nell'infinito guardaroba della madre Chiara Ferragni, regina delle fashion influencer e imprenditrice di moda a sua volta.

Il fermaglio per capelli griffato di baby Vittoria

Vittoria Lucia Ferragni ha compiuto da poco un anno ma è già una piccola icona di stile: i genitori si divertono a cercare i vestitini più curiosi e originali per la bambina. Ma a quanto pare baby Vitto ha iniziato a decidere da sola cosa le piace e cosa no: Chiara Ferragni ha postato nelle storie di Instagram

uno scatto di Vittoria di spalle, con un fermaglio blu sui capelli, scherzando: "Ruba le mie cose!"

baby Vittoria con un fermaglio Celine

Si tratta di un accessorio firmato Celine, un fermacapelli in acetato e acciaio della linea Monochrome. Sul sito del brand il fermaglio viene venduto in vari colori, dal royal blue scelto da Chiara Ferragni al rosa neon, tutti al prezzo di 330 euro.

il fermaglio Celine

Dalle foto si nota che la piccola Vittoria ha i capelli davvero lunghi, che si iniziano a curvare in teneri boccoli biondi: la madre Chiara Ferragni è rossa naturale, la bimba per ora ha i capelli più chiari. Crescendo anche baby Vittoria erediterà il rosso Tiziano delle sorelle Ferragni?