Valentina Ferragni in topless a Ibiza: è una sirena con il pareo griffato Valentina Ferragni si gode il sole di Ibiza senza reggiseno (ma non rinuncia a accessori griffati e di tendenza!)

A cura di Beatrice Manca

Valentina Ferragni è a Ibiza, dove trascorrerà le vacanze di agosto con le amiche, a poca distanza dalla sorella Chiara Ferragni e dai nipotini Leone e Vittoria. Dopo aver sfoggiato un paio di scarpe da fiaba e poi un look total black e scintillante per la prima cena in famiglia, l'influencer e designer di gioielli ha pubblicato uno scatto all'insegna della libertà, in cui posa in topless sulla spiaggia. L'accessorio che proprio non può mancare? Un pareo multicolor, l'accessorio must dell'estate 2022!

Il topless di Valentina Ferragni in perfetto "stile Ibiza"

Sembrava che il topless fosse scomparso negli anni Ottanta e invece sempre più star si liberano dal reggiseno al mare: non una provocazione ma una rivendicazione di autoderminazione e consapevolezza. Chiara Ferragni, per esempio, sfida spesso la censura social, così come Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, che posa al mare senza reggiseno. Adesso è la volta di Valentina Ferragni che mostra il corpo con orgoglio e serenità. Del resto, è nella patria della libertà di costumi: proprio a Ibiza nacquero le prime spiagge nudiste negli anni Sessanta e il topless è pratica comune tra le bagnanti (spagnole e non). L'importante è proteggersi sempre con la crema solare per evitare spiacevoli scottature e danni alla pelle!

Il pareo di Valentina Ferragni è firmato Pucci

Quanto costa il pareo colorato di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha rinunciato al reggiseno per godersi il sole, ma non a un accessorio di lusso: intorno ai fianchi ha annodato un pareo colorato, il capo simbolo dell'estate. Anche Emma Marrone è una fan del pareo e lo indossa al posto di una gonna, in versione animalier. Valentina Ferragni invece lo sceglie coloratissimo e di lusso, firmato Pucci: il modello arcobaleno, in puro cotone, è in vendita sul sito a 260 euro. Low cost o griffato, il pareo non può mancare nella valigia per Ferragosto (e le influencer approvano!)