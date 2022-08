Valentina Ferragni come in una fiaba: le scarpe da principessa costano quasi 1000 euro Valentina Ferragni ama le scarpe di lusso. Ne ha indossato un paio scintillante: scarpe di cristalli degne di una vera principessa delle fiabe.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni ha cominciato alla grande le vacanze estive, volando alla volta della glamour Saint-Tropez, ma dopo la Costa Azzurra si è spostata alle Baleari. Prima è stata la volta di Ibiza, dove ha raggiunto la sorella Chiara, lì col marito Fedez e i due figlio Leone e Vittoria. I Ferragnez stanno alloggiando in una maxi villa con piscina, campo da bowling, campo da basket e cinema all'aperto. L'influencer ne ha approfittato per trascorrere un po' di tempo coi nipotini (senza dimenticare di fare la quotidiana sessione di allenamento). Poi si è spostata a Formentera, l'isola più piccola dell'arcipelago. Cosa ha messo nel guardaroba delle vacanze, Valentina Ferragni?

Valentina Ferragni, passione scarpe di lusso

Valentina Ferragni sta condividendo con fan e follower i suoi look delle vacanze, quelli balneari e quelle per le serate con gli amici. Non è sfuggito un dettaglio, mostrato su Instagram: si tratta delle scarpe inserite in uno dei suoi outfit. Non sono un accessorio qualunque, ma un paio di scarpe gettonatissime sui social e amatissime soprattutto dalle influencer. Sia lei che Chiara Ferragni hanno spesso indossato le creazioni di Mach & Match. Di questo brand erano ad esempio i sandali scintillanti sfoggiati da Valentina per una serata in un noto locale milanese.

in foto: scarpe Mach & Mach

La caratteristica che rende iconiche queste scarpe, sono proprio i cristalli posti al di sopra. Le new entries della collezione sono mules in vernice gialle, con tacco basso e inconfondibile decorazione sulla tomaia: doppio fiocco tempestato di cristalli scintillanti, con pietra più grande al centro. Costano 968 euro sul sito ufficiale. Sono scarpe da favola, da vere principesse, perfette per una serata speciale da non dimenticare.