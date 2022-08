Valentina Ferragni con le rose sul seno: a Saint Tropez segue il trend del bikini intrecciato in vita Valentina Ferragni ha dato il via alle sue vacanze estive: da qualche giorno è volata a Saint Tropez e si gode il relax tra mare e serate glamour. Il suo nuovo look balneare? È all’insegna della sensualità con rose sul seno e intrecci in vita.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze estive dei Ferragnez sono ufficialmente partite: se da un lato Chiara e Fedez sono volati a Ibiza in una maxi villa con piscina e bowling privato, Valentina Ferragni, la più piccola delle sorelle imprenditrici, ha preferito Saint Tropez. Certo, non si esclude che nelle prossime settimane raggiungerà il resto della famiglia nelle Baleari, ma per il momento si gode il relax nella cittadina della Costa Azzurra. Sta passando le sue giornate tra mare e serate mondane e, a giudicare dai look sfoggiati, non ha alcuna intenzione di rinunciare al glamour. A dimostrarlo è il bikini indossato nelle ultime ore: è con le rose sul seno e ha degli intrecci intorno alla vita.

Il look da spiaggia di Valentina Ferragni

L'estate 2022 è entrata nel vivo, le celebrities partite per le vacanze sono moltissime e tutte non ci pensano su due volte a documentare le loro giornate rilassanti in location da sogno. Valentina Ferragni non fa eccezione e, al motto di "Tropezienne", si è immortalata sullo sfondo del mare cristallino della Costa Azzurra. Per l'occasione ha seguito il trend del bikini con gli incroci intorno alla vita, mettendo così in risalto la silhouette impeccabile. Ha infatti indossato un bikini color panna, un modello super trendy con tanga sgambati e un originale reggiseno a triangolo con cut-out al centro del décolleté e due rose per coprire il seno.

Valentina Ferragni col reggiseno–rosa

Valentina Ferragni con i capelli al naturale in vacanza

Sotto la foto condivisa sui social non sono mancati i commenti della sorella Chiara e di mamma Marina, che non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con Valentina per la sua bellezza e per il suo stile.

Valentina Ferragni con i capelli al naturale

Complice il fatto che la salsedine rende la chioma più sauvage, la piccola di casa Ferragni in serata ha deciso di lasciare i capelli al naturale, ovvero ondulati, vaporosi e a effetto bagnato. Per l'occasione l'influencer ha ridotto anche al minimo l'uso del make-up, limitandosi a esaltare le ciglia con un tocco di mascara. Il risultato? L'abbronzatura ha creato un effetto glow naturale che l'ha resa ancora più splendida.