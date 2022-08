Valentina Ferragni in vacanza: quanto costa il ristorante a Ibiza Valentina Ferragni è in vacanza a Ibiza e ha approfittato dei giorni sull’isola per cenare in uno dei ristoranti ibizenchi più iconici. Ecco quanto costa l’esclusivo locale.

A cura di Clara Salzano

Valentina ferragni nel ristorante a Ibiza

Valentina Ferragni è a Ibiza per le vacanze dove si trovano anche la sorella Chiara Ferragni, Fedez e i figli Leone e Vittoria Lucia. Tra allenamenti in palestra e gite a Formentera, la sorella di Chiara Ferragni sta condividendo varie immagini della sua vacanza ibizenca. Sono tanti gli amici con cui trascorre il suo tempo libero sull'isola e ieri con loro Valentina Ferragni ha cenato in un iconico ristorante di Ibiza. Scopriamo quanto è costata la sua cena.

Valentina Ferragni con gli amici a Ibiza

Amalur, l'iconica destinazione gastronomica di Ibiza

Valentina Ferragni si sta divertendo molto a Ibiza. La sorella di Chiara Ferragni ha trascorso la serata con gli amici in alcuni dei locali più famosi dell'isola come il post cena all'Amnesia. La cena invece si è svolta nell'iconica destinazione gastronomica Amalur a Santa Gertrudis. Lo storico ristorante sorge all'interno di un'elegante finca color blu che si è imposta nella scena gastronomica di Ibiza da decenni.

L’iconica destinazione gastronomica Amalur a Santa Gertrudis

Amalur è una vera icona gastronomica a Ibiza. Il ristorante ha iniziato la sua attività il 14 luglio 1981 e, grazie alla posizione privilegiata vicino al villaggio di Santa Gertrudis, si è imposto tra le migliori destinazioni gastronomiche dell'isola grazie alla sua cucina italiana di alta qualità e agli ambienti interni sofisticati. Sono molte le star che hanno provato il menù mediterraneo di Amalur.

Il menù del ristorante Amalur

Il menù creativo di Amular

Amalur deve il suo nome alla dea basca della Madre Terra ed è proprio in omaggio all'eredità del ristorante, sulla scena gastronomica ibizenca da quattro decenni, che oggi lo chef propone un menù mediterraneo creativo e contemporaneo.

I piatti del menù dell’Amalur di Ibiza

I piatti à la carte sono scritti rigorosamente a meno e prevedono tipiche ricette italiane come la pappa al pomodoro o i plin affiancati a pesce fresco e piatti mediterranei con prodotti di qualità locali. Il menù del ristorante non riporta alcun tipo di prezzo accanto ai piatti lasciando intendere che il costo varia in base alla reperibilità delle materie e alla disponibilità del giorno.