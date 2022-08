Fedez con il bikini di Chiara Ferragni: il video parodia della coppia è virale La coppia più social d’Italia ha lanciato il video tormentone dell’estate “scambiandosi” di posto: il corpo è quello di Chiara Ferragni, ma la testa è di Fedez!

A cura di Beatrice Manca

"Ciao, sono Chiara Ferragni e questa è la mia giornata perfetta". Sembra l'inizio di un video della famosa influencer e imprenditrice di moda, ma… è Fedez! La coppia più social d'Italia ha lanciato il video parodia dell'estate "scambiandosi" di posto: il corpo è quello di Chiara Ferragni, ma la testa è di Fedez. Nessun ritocco con photoshop, solo un po' di coordinazione: lei inarca la schiena nascondendo la testa, lui avvicina il viso in modo da creare un buffo effetto "chimera". Risultato? Un video ironico che ha fatto il giro del web!

Fedez "imita" i look di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie social più seguite e ammirate dello show business: la loro relazione è stata vissuta quasi interamente sotto i riflettori, prima con i social e poi con un docufilm, The Ferragnez, rinnovato per una seconda stagione. In questo momento i Ferragnez si stanno godendo una lunga vacanza a Ibiza insieme ai figli Leone e Vittoria per ricaricare le batterie prima di tornare a Milano. Dopo un anno faticoso, segnato dai problemi di salute del cantante, un po' di leggerezza è d'obbligo: marito e moglie hanno girato un divertente video parodia in cui Fedez interpreta Chiara Ferragni e racconta la sua "giornata perfetta" in inglese, doppiato dalla stessa Ferragni.

Fedez con la testa di Chiara Ferragni

Il dettaglio più divertente? L'effetto ottico che "aggiunge" la testa di Fedez sul corpo di Chiara Ferragni: sembra che indossi lui i look colorati della fashion influencer. Prima un bikini multicolor, poi un top verde mela con scollatura a V e infine un due pezzi rosa fluo con gonnellino abbinato. Si tratta di un trucco ormai collaudato: mentre Chiara Ferragni era incinta di Vittoria Fedez pubblicò uno scatto simile, in cui sembrava che il rapper avesse il pancione. Il video, come previsto, è diventato virale: scommettiamo che moltissime altre coppie proveranno a ricreare il tormentone di coppia lanciato dai Ferragnez?