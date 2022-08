Dove si allena Valentina Ferragni: l’hotel con vista a Ibiza Valentina Ferragni è volata ad Ibiza ma non rinuncia al suo workout quotidiano. Scopriamo dove si allena la sorella di Chiara Ferragni.

Valentina Ferragni si allena a Ibiza

Valentina Ferragni ha raggiunto la sorella Chiara a Ibiza dove è in vacanza con Fedez, i figli e gli amici più stretti. La Isla delle Baleari è una delle mete più gettonate di sempre e d'estate soprattutto si riempie di Vip da tutto il mondo che rendono la destinazione una località del jet set indiscusso. Anche se in vacanza le star non rinunciano a mantenersi in forma e Valentina Ferragni a Ibiza non perde occasione per allenarsi. Scopriamo l'hotel con vista che ha scelto.

Valentina ferragni con la sua istruttrice sportiva a Ibiza

Valentina Ferragni a Ibiza non rinuncia al suo allenamento quotidiano. In vacanza con lei sulla più mondana delle Isole Baleari c'è la sua insegnante di pole dance e insieme eseguono i loro workout in uno spazio d'eccezione. Si tratta dell'Oku Ibiza, un hotel a cinque stelle immerso tra le colline dell'isola che ha aperto le sue porte al pubblico proprio quest'estate.

Valentina Ferragni all’Oku hotel di Ibiza

Oku Ibiza sorge non lontano dalla bellissima baia e dalle spiagge di Cala Gracio. L'albergo di lusso è caratterizzato da un design ispirato alla natura e incarna il meglio dello stile di vita di Ibiza. È qui che Valentina ferragni viene a fare la sessione di allenamento personale con la sua istruttrice .

Valentina Ferragni prima della sua sessione di allenamento personale

Quanto costa l'Oku Hotel di Ibiza

L'hotel cinque stelle offre ai propri ospiti due piscine, yoga mattutino gratuito, ristorante green, centro benessere, una palestra ultra attrezzata e diverse tipologie di camere, da quelle sul tetto con ampie vedute a quelle con piscina semi-sommersa o una villa privata con quattro camere da letto a uso esclusivo.

L’Oku Hotel di ibiza

L'Oku Ibiza si ispira allo stile di vita dell'isola con ambienti in materiali naturali e nei toni della terra. Le camere sono confortevoli e dotate tutte di grandi vetrate e balconi per godersi la vista sulle colline verdi circostante e il mare all'orizzonte.

La piscina dell’Oku Ibiza

Una notte nell'hotel dove si allena Valentina Ferragni parte da 550 euro a notte ma può arrivare a costare anche 4.000 euro per la villa privata. La tariffa comprende l'uso gratuito della palestra con attrezzature NOHrD.