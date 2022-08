Chiara Ferragni e Baby Vittoria come gemelline: serata a Ibiza con gli abiti floreali Chiara Ferragni ama gli outfit matchy matchy: stavolta per lei e la piccola vittoria outfit coordinato floreale.

A cura di Giusy Dente

Estate a Ibiza, per i Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di prendersi una lunga pausa dagli impegni di lavoro, volando alla volta dell'isola spagnola per trascorrere il tempo libero coi due figli Leone e Vittoria e con gli amici. La famiglia al completo alloggia in una lussuosa ed enorme villa immersa nel verde con una piscina esterna, un campo di basket, un cinema all'aperto e addirittura una pista da bowling. Proprio qui si sono divertiti assieme a un gruppo di amici giunti sul posto: una serata divertente, in cui Fedez non ha mancato di ironizzare sulle doti tecniche di sua moglie nel gioco! L'imprenditrice ha coordinato il suo look a quello della piccola Vittoria.

Look matchy matchy a Ibiza

La valigia delle vacanze di Chiara Ferragni è decisamente abbondante. L'imprenditrice ha portato con sé un guardaroba di tendenza fatto di abiti, scarpe e borse griffati. Fino ad ora ha sfoggiato capi di lusso per un valore pari a 12mila euro e la vacanza è appena iniziata! Baby Vittoria non è da meno. La piccola di casa, infatti, si è già imposta come icona di stile con i suoi look balneari: ha indossato le prime espadrillas della sua vita, le scarpe più trendy dell'estate e si è trasformata in una diva col completo maculato.

Ma l'influencer è una fan del look matchy matchy e difatti ha inaugurato la vacanza a Ibiza con un look balneare coordinato a quello della sua secondogenita: hanno sfoggiato due costumini identici, versione bikini per la bimba e versione intero per l'imprenditrice. Hanno continuato a divertirsi con gli outfit da gemelline, scegliendo poi due abitini con una simile stampa floreale. Quello della 35enne è del brand spagnolo PJ by Paula Junyent. Il delicato Coraline mini dress costa sul sito ufficiale 95 euro: elegante e femminile, presenta spalline sottili con margheritine ricamate e top plissettato.

in foto: abito PJ by Paula Junyent

Lo ha abbinato a un paio di ciabattine iconiche, le sue preferite. Chiara Ferragni, infatti, possiede una vera e propria collezione di queste scarpe Hermes, uno dei suoi brand del cuore. Quelle che sfoggia con l'abitino a fiori sono le inconfondibili ciabattine con la fascia a forma di H. La Maison ne realizza di ogni colore e materiale, con prezzo variabile dai 500 fino ai 2000 euro. L'abitino della piccola Vittoria con le maniche ad aletta è invece bianco con petali rossi disegnati, abbinato a sandaletti. Davvero adorabili insieme.