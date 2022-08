Valentina Ferragni a Saint Tropez col look arcobaleno griffato e accessori di lusso Valentina Ferragni e il fidanzato Luca Vezil sono a Saint Tropez. Il primo look vacanziero dell’influencer è coloratissimo e griffato: vale oltre 1500 euro.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni in Missoni

Valentina Ferragni è volata a Saint-Tropez. Ha "copiato" sua sorella Chiara, che era stata per un weekend nella località più glamour della Costa Azzurra appena un paio di settimane fa, in occasione del lancio dell'esclusivo Miu Miu Tennis Club. L'influencer è lì col fidanzato Luca Vezil: si stanno godendo la loro prima volta nella rinomata località turistica tra mare, passeggiate in centro, shopping.

Il look coloratissimo di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha inaugurato la vacanza a Saint Tropez con un outfit coloratissimo, perfetto per l'estate. Ha scelto un abitino in leggerissima maglia lavorata di Missoni, con tocchi di lamé che attraversano la texture. Fa parte della collezione Mare della Maison: il minidress multicolor monospalla è caratterizzato da un taglio asimmetrico e la fantasia a righe segue un andamento diagonale. Costa sul sito ufficiale del brand 580 euro.

in foto: abitino Missoni

Gli accessori di lusso di Valentina Ferragni

L'influencer ha completato il look con accessori griffati, immancabili nei suoi outfit curatissimi. Stavolta ha puntato su un paio di sandali che sia lei che sua sorella Chiara amano particolarmente. Quest'ultima ne ha una vera e propria collezione nell'armadio, formata da modelli di ogni colore e tipologia, da quelli classici e tradizionali a quelli più elaborati e con dettagli preziosi.

Leggi anche Chiara Ferragni con borsa e sandali coordinati: quanto valgono gli accessori griffati per le vacanze

in foto: sandali Hermes

Si tratta delle iconiche scarpe di Hermès con l'inconfondibile fascia a forma di "H" sul piede.Quelle di Valentina Ferragni sono le ciabatte Oran arancioni con bordo a taglio vivo e tacco basso. Costano 510 euro sul sito ufficiale della Maison, ma al momento non sono più disponibili. La borsa è di un altro marchio molto caro all'imprenditrice, che è solita spesso indossare accessori firmati Chanel.

in foto: borsa Chanel

Nel look arcobaleno delle vacanze, ha aggiunto anche un tocco di lilla con l'iconica Purple mini flap bag. Sul sito ufficiale della Maison non è disponibile, ma online è possibile reperirla al prezzo di 439 euro. Per finire, un tocco di fluo: Valentina Ferragni ha scelto i Neon Sunglasses di Gucci con lenti grigie di forma ovale, anche queste non disponibili sul sito ufficiale del marchio.