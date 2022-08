I Ferragnez tutti vestiti uguali: l’adorabile foto di famiglia “arcobaleno” con Leone e Vittoria Chiara Ferragni e Fedez amano vestirsi coordinati con i bambini: la foto con i look tie-dye è già diventata la loro nuova foto profilo!

A cura di Beatrice Manca

Avete mai fatto una così bella da volerla mettere subito come screensaver e come nuova immagine del profilo? Chiara Ferragni è la regina delle foto (per lei non sono un hobby, ma un lavoro) eppure tra le decine e di scatti che pubblica ogni giorno ce n'è una che l'ha emozionata particolarmente: un tenero scatto della famiglia riunita con i look coordinati, subito adottata come nuova icon del profilo Instagram . Anche i Ferragnez sono fan del tie-dye, la stampa anni Settanta che spopola quest'estate: Fedez, Vittoria e Leone indossano addirittura le stesse t-shirt arcobaleno!

Vittoria e Leone con la stessa t-shirt di papà Fedez

La famiglia più social d'Italia ha scelto Ibiza come meta delle vacanze: tra un tramonto e bagno al mare, Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi una giornata di shopping tra i negozi dell'isola, acquistando un set di t-shirt coordinate con macchie di colore sfumate. Si tratta di capi del brand Island Dye, famoso per la stampa tie-dye (da cui il nome): tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio dei Settanta, infatti, Ibiza è stata una meta privilegiata della comunità hippy, che ha lasciato la sua impronta rilassata e colorata. Quanto costano i modelli scelti per la foto? Sul sito non sono disponibili, ma ci si può fare un'idea confrontando i prezzi sul sito: una t-shirt per bambini costa 60 euro, un top da donna 50 euro.

Baby Vittoria indossa Island Dye

Chiara Ferragni cambia l'immagine del profilo

La famiglia ha poi mostrato l'acquisto sui social in un dolcissimo scatto di famiglia: Chiara Ferragni è l'unica senza la t-shirt, ma ha comunque indossato un paio di pantaloni tie-dye rosa, completando perfettamente il colpo d'occhio finale. I capelli mossi, la pelle abbronzata, il sorriso spontaneo e rilassato: la foto è lo specchio della gioia dell'estate. Chiara Ferragni ha amato il risultato finale così tanto da usarla sia come nuovo screensaver che come nuova icon del suo profilo Instagram. Ed è subito tie-dye mania!

