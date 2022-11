Leone e Vittoria con i pigiami orsetto: i piccoli Ferragnez sono adorabili in coordinato Weekend all’insegna del relax per i Ferragnez: liberi dagli impegni lavorativi, Chiara Ferragni e Fedez si sono dedicati ai piccoli di casa, Leone e Vittoria. Quale migliore occasione di questa per fargli sfoggiare degli adorabili pigiamini coordinati?

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è appena tornata da un lungo viaggio in Giordania, Fedez sta scaricando l'adrenalina dopo il secondo Live di X-Factor (al quale ha partecipato elegantissimo in smoking): complice anche il tempo freddo e piovoso, il fine settimana dei Ferragnez sembra essere all'insegna del totale relax. I piccoli di casa, Leone e Vittoria, non potrebbero esserne più felici: tra marachelle, carezze al cagnolino Mati e abbracci "di famiglia", si stanno godendo al massimo queste giornate lente e casalinghe. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare degli adorabili look coordinati? I due bimbi, oltre a essere dolcissimi, appaiono sempre più belli e affiatati.

Leone e Vittoria hanno la passione per i pigiami coordinati

Leone e Vittoria stanno crescendo e giorno dopo giorno diventano sempre più splendidi e uniti. Sono ormai lontani i tempi in cui il primogenito dei Ferragnez era geloso della sorellina appena arrivata, ora non perde occasione per giocarci insieme e per abbracciarla con dolcezza. Non sorprende, dunque, che abbia accolto con entusiasmo "l'iniziativa fashion" della mamma, che in questo sabato mattina ha pensato bene di farlo vestire in coordinato con Baby V. Come successo già in passato, i piccoli hanno ancora una volta sfoggiato dei pigiamini coordinati. Dopo i modelli con i cuoricini, con le scimmiette e con le zebre, per l'inverno hanno preferito i classici teddy bear.

Leone e Vittoria coordinati

I pigiami orsetto dei piccoli Ferragnez

I figli dei Ferragnez hanno sfoggiato dei pigiami identici ma in taglie diverse: dei coordinati con casacca e leggings, entrambi a fondo bianco ma decorati con dei piccoli orsetti all-over e la scritta "Nice team" sul petto. Si tratta di un modello firmato Zara che sul sito ufficiale del brand viene venduto a 12,95 euro. Sia Leone che Vittoria hanno poi completato il tutto con delle pantofole-calzini anti-scivolo e, come se non bastasse, la secondogenita ha legato i capelli in un mezzo raccolto sbarazzino realizzato con un nastro a stampa bandana. Sia Fedez che Chiara, rimasti incantati di fronte la bellezza dei bimbi, non hanno potuto fare a meno di condividere le adorabili foto sui social.