Leone e Vittoria adorabili coi pigiami coordinati: per l’estate indossano i completini con le zebre

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono tra le famiglie social più seguite di Instagram e ogni giorno intrattengono il pubblico con la loro quotidianità. I piccoli Leone e Vittoria sono spesso protagonisti delle Stories condivise da mamma Chiara Ferragni e papà Fedez e danno sempre vita a dei siparietti dolci e divertenti. Se in un primo momento il primogenito sembrava non "accettare" l'arrivo della sorellina, oggi è legatissimo a lei e non perde occasione per abbracciarla e riempirla di bacetti. Non sorprende, dunque, che i genitori abbiano messo in atto una "trovata di stile" per farli sentire ancora più uniti: i pigiamini coordinati che li trasformano in veri e propri gemellini.

I nuovi pigiamini di Leone e Vittoria

L'estate deve ancora iniziare ufficialmente ma le temperature calde sono già arrivate e i Ferragnez sembrano già essere pronti per affrontarle. Nelle ultime ora mamma Chiara ha infatti condiviso le foto dei nuovi pigiamini coordinati di Leone e Vittoria. Sono entrambi con bermuda e t-shirt a maniche corte e sono a fondo senape, decorati all-over con delle dolci zebre. I due hanno posato fianco a fianco sul divani, sorridendo in camera e abbracciandosi teneramente. Come ha commentato la Ferragni? Nella didascalia di un video condiviso su TikTok ha scritto "A volte piango dalla felicità quando li guardo".

I Ferragnez amano i look da notte matchy matchy

Questa non è la prima volta che i piccoli Leone e Vittoria si sono vestiti in coordinato per andare a dormire, già nei mesi scorsi avevano incantato i fan dei Ferragnez con i loro pigiamini matchy matchy. Per l'inverno ne hanno sfoggiati tre diversi modelli: i primi sono a fondo bianco con dei cuoricini rossi all over (dettaglio che li ha trasformati in dei mini Cupido), il secondo è a tutina con le scimmiette sui toni del giallo e del celeste, l'ultimo è blu con dei bicchieri di latte total white. Quello giallo con le zebre è solo il primo della "collezione" estiva e, a giudicare dai presupposti, verrà seguito da altri modelli coloratissimi e adorabili. Prima o poi anche i genitori Chiara e Fedez indosseranno dei pigiami identici a quelli dei loro figli?

