I Ferragnez amano i look coordinati: Vittoria e Leone indossano i pigiamini coi cuori La famiglia Ferragni sia in casa che in pubblico è solita sfoggiare look matchy matchy e outfit mini me. In particolare, Leone e Vittoria spesso vestono coordinati. Stavolta, con adorabili pigiamini a cuori.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni e Fedez sono abituati a condividere sui social, con milioni di follower, la loro quotidianità. Di recente gran parte del tempo lo stanno trascorrendo con i loro figli. Finalmente la famiglia si è riunita, dopo settimane difficili, di grande apprensione. Fedez è stato ricoverato al San Raffaele di Milano, dove è stato operato al pancreas per un tumore. Sua moglie si è recata da lui ogni giorno e nel frattempo nonna Marina Di Guardo e le zie Valentina e Francesca si sono occupate dei bimbi, per farli giocare e tenerli sereni. Ora che il rapper è uscito dall'ospedale e ha fatto ritorno a casa, i piccoli Leone e Vittoria hanno monopolizzato le sue attenzioni e sono sempre insieme a lui e alla mamma.

Leone e Vittoria col look matchy matchy

In queste giornate casalinghe, in cui l'atmosfera domestica è calda e amorevole e si respira finalmente serenità dopo le recenti preoccupazioni, Leone e Vittoria stanno trascorrendo tanto tempo coi genitori, come si vede nelle foto sui social. I due bambini non è la prima volta che sfoggiano outfit abbinati.

in foto: il pigiamino di Leone

Dopo il look matchy matchy coi pigiamini fluorescenti (che si illuminano al buio) è la volta di quello con i cuoricini. I due pigiamini appartengono alla collezione Cuori di Petit Bateau. Il primogenito indossa un pigiamino con orli a costine (costa 45,90 euro), la sorellina una tutina con bottoncini automatici davanti e sul cavallo (costa 25 euro).

in foto: il pigiamino di Vittoria

In casa Ferragnez il matchy matchy e il mini me sono di tendenza. In passato l'influencer e il bimbo hanno sfoggiato le stesse felpe teddy, durante una vacanza sulla neve a Courmayeur. Anche a Disneyland hanno indossato una tuta uguale, per un perfetto look mini me. Nella stessa occasione è stata anche la volta del look abbinato padre-figlio: Fedez e Leone hanno fatto impazzire i social col maxi cappotto e gli occhiali da sole scuri.

Tutti amano i look coordinati

I look abbinati tra genitori e figli, tra coppie di fidanzati, tra fratelli e sorelle sono molto gettonati sui social. Influencer e celebrities li adorano: in effetti sono particolarmente d'effetto e ‘instagrammabili'. Tra gli ultimi ad aver condiviso sui social foto del genere ci sono Serena Williams con la piccola Alexis Olympia in versione gemelline. Arisa e Vito Coppola hanno optato per l'outfit coordinato durante un'apparizione televisiva, entrambi in total red. E che dire di Travis Barker e Kourtney Kardashian: hanno pronunciato il fatidico sì a sorpresa, a Las Vegas, indossando chiodi di pelle. Un matrimonio davvero rock'n roll.