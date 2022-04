Serena Williams e la figlia Alexis Olympia in coordinato: il look mini me è con l’abito griffato Alexis Olympia Ohanian Jr. è la figlia di Serena Williams. Le due amano vestire coordinate: il nuovo look matcy matchy è coloratissimo, in stile Barbie.

A cura di Giusy Dente

Serena Williams è una fan dei look coordinati. Nel 2019 la famosissima tennista ha debuttato alla New York Fashion Week in qualità di stilista, con la prima collezione di un brand col suo nome, S by Serena. In quell'occasione si era presentata in passerella, a fine show, con la figlia Olympia tra le braccia, entrambe vestite con minigonna e camicia nera. Poi nel 2021 è stata la volta di un red carpet internazionale: madre e figlia erano presenti alla prima di King Richard, con look total black scintillante in perfetto stile gemelline. Oggi la bambina ha 5 anni e continua a essere una piccola fashion addicted con tanto di profilo Instagram ufficiale che conta oltre 600 mila follower.

Serena Williams e Olympia come gemelline

La campionessa nel 2017 ha sposato il cofondatore di Reddit Alexis Ohanian. La coppia ha una figlia, nata con un cesareo d'emergenza e dopo diverse complicazioni durante il parto l'1 settembre dello stesso anno. Si chiama Alexis Olympia Ohanian Jr., un nome per nulla casuale: le iniziali AO sono infatti un omaggio all'Australian Open, torneo vinto dalla tennista durante la gravidanza. La tennista è legatissima alla sua bambina: le ha insegnato a giocare a tennis ovviamente, ama suonare il piano e adora scattare foto insieme da condividere poi sui social.

Sembra che la bimba abbia anche una certa predilezione per la moda. L'ultimo look griffato coordinato è firmato Balmain. Serena William ha condiviso una foto scattata a Parigi, che la vede assieme alla piccola in una camera d'albergo: indossano lo stesso abitino. Si tratta di un miniabito in jacquard fucsia dalla linea fasciante, con maniche lunghe, spalline imbottite e colletto leggermente alto. Presenta su tutta la superficie una stampa con l'inconfondibile logo della Maison (diretta da Olivier Rousteing). La tennista lo ha abbinato a stivaletti colorati, mentre la bimba ha ai piedi dei sandali chiari.

Leggi anche Eva Longoria e il figlio con il look mini-me: i costumi da bagno coordinati sono adorabili

Sul sito ufficiale non è più disponibile, ma alcuni rivenditori online lo vendono al prezzo di 1890 euro al momento. L'abitino fa parte della collezione in edizione limitata Balmain x Barbie, dunque rappresenta l'unione del mondo della moda a quello dei giocattoli, con uno spirito colorato, trendy e allegro.