I Ferragnez seguono il trend matchy matchy: Leone e Vittoria indossano le tutine coordinate In casa Ferragnez è di tendenza il matchy matchy. Leone e Vittoria hanno sfoggiato due tutine pigiama coordinate con una particolarità: sono fosforescenti e si illuminano al buio.

A cura di Giusy Dente

Da quando Fedez è tornato a casa, Leone e Vittoria sono al settimo cielo. I due bimbi hanno sentito moltissimo la mancanza del papà, che ha trascorso diversi giorni in ospedale. Subito dopo aver festeggiato i compleanno dei due figli, il rapper è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per un'operazione al pancreas, dovuta a un tumore. Il peggio è passato: ora è tornato alla sua quotidianità, circondato dall'affetto dei suoi cari. Durante il ricovero ha avuto sempre accanto la moglie Chiara Ferragni e caloroso è stato il supporto di fan e follower, seppur virtuale e a distanza. Leone e Vittoria gli hanno regalato un peluche gigante per farlo sentire meno solo! Ma adesso che è di nuovo con loro, non lo lasciano nemmeno un attimo.

I Ferragnez vestono coordinati

Chiara Ferragni ama particolarmente i look coordinati e il matchy matchy. L'influencer in alcune occasioni ha abbinato il suo outfit a quello del piccolo Leone: durante la recente vacanza a Disneyland hanno sfoggiato la stessa tuta. E nella stessa occasione il bambino è stato protagonista anche di un altro look matchy matchy, ma col papà, entrambi con maxi cappotto e gli occhiali da sole.

Prima ancora è stata la volta delle felpe teddy coordinate sulla neve di Courmayeur. E che dire dei maglioni a righe personalizzati con le iniziali che l'intera famiglia ha sfoggiato poco dopo la nascita di Vittoria. Il mini me non è il solo trend seguito in casa Ferragnez: anche Leone e Vittoria a volte vestono coordinati.

Leone e Vittoria col look matchy matchy

Il look matchy matchy è il preferito delle celebrities, che adorano coordinare i propri outfit: tra fidanzati, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle. Per Leone e Vittoria, Chiara Ferragni ha scelto due pigiamini identici. Si tratta di una tutina pigiama a costine di Petite Bateau in cotone, con maniche lunghe.

Sullo sfondo bianco spiccano dei bordini gialli e delle scimmiette colorate, che hanno una particolarità. Spegnendo la luce, le scimmiette si illuminano al buio: sono infatti fosforescenti e l'effetto si accentua se prima di essere indossata la tutina viene esposta alla luce in anticipo. Il pigiamino costa 25 euro. I due fratellini col passare del tempo si somigliano sempre di più e col look matchy matchy sono davvero adorabili.