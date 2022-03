Fedez e Leone a Disneyland vestono in coordinato: sono dark con maxi cappotto e occhiali da sole Fedez, insieme ai figli Leone e Vittoria, ha raggiunto Chiara Ferragni a Parigi, approfittando del viaggio per fare tappa a Disneyland con la famiglia al completo. Papà e figlio hanno visitato le location dedicate ai supereroi, apparendo adorabili in coordinato in un’inedita versione dark.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez si sono riuniti. Qualche giorno fa Chiara Ferragni era partita per Parigi, così da poter seguire le sfilate della Fashion Week tra tutine glamour e audaci look animalier, e, sebbene fosse entusiasta degli impegni professionali, la cosa l'aveva costretta ad allontanarsi dai piccoli Leone e Vittoria. Nelle ultime ore, però, le cose sono cambiate: Fedez è partito con i bimbi e ha raggiunto la moglie in Francia. La dolce famiglia social ne ha approfittato per fare tappa a Disneyland, soggiornando nella suite di Spiderman nel nuovo Marvel Hotel. Papà e figlio, che non hanno mai nascosto di avere la stessa passione per i supereroi, hanno pensato bene di vestirsi in coordinato per questa divertente esperienza.

Fedez, Leone e la passione per i supereroi

Al motto di "Mio figlio mi ha portato a vedere i supereroi", Fedez si è servito dei social per documentare la prima mattinata passata in famiglia a Disneyland Paris, per la precisione tra le sale del Marvel Hotel dedicate agli Avangers. La stanza di Peter Parker completamente sottosopra, una maxi statua di Iron Man, una copertina del fumetto su cui posare, il martello di Thor incastonato nella roccia: papà e figlio sono stati entusiasti di poter condividere la loro comune passione in questa location da sogno. Ad accompagnarli, anche Chiara e Vittoria, che sono state liete di posare con loro in versione "upside down".

Papà e figlio vestono in coordinato per la vacanza a Disneyland

Il dettaglio adorabile che non ha potuto fare a meno di attirare l'attenzione dei fan? Papà e figlio si sono vestiti in coordinato per rendere la giornata al parco divertimenti ancora più speciale. Si sono lasciati immortalare sullo sfondo della statua di Iron Man in versione dark, con indosso un maxi cappotto total black e gli iconici occhiali da sole Ray-ban Wayfarer, trasformandosi così in veri e propri divi. Insomma, Fedez e Leone sono più uniti e affiatati che mai e ora lo dimostrano anche con il loro stile: durante questa vacanza a Disneyland continueranno a vestirsi in coordinato?