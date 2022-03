Chiara Ferragni e Fedez a Disneyland con i figli: quanto costa la suite Spider-Man nel nuovo Marvel Hotel Chiara Ferragni e Fedez con i bambini a stanno trascorrendo alcuni giorni nel magico mondo di Dinseyland Paris che quest’anno celebra il 30° anniversario. Scopriamo dove si trova e quanto costa la loro suite a tema Spider-Man.

Chiara Ferragni e Fedez a Disneyland Paris fanno una sorpresa ai figli Leone e Lucia Vittoria

Mentre Chiara Ferragni era a Parigi per la Paris Fashion Week 2022, Fedez e i bambini l'hanno raggiunta per una meravigliosa sorpresa. I Ferragnez hanno approfittato degli impegni di lavoro della nota influencer per una piccola vacanza in un luogo da sogno, soprattutto per i bambini: Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria Lucia stanno trascorrendo una breve vacanza nel magico mondo di Dinseyland Paris che quest'anno celebra il 30° anniversario. Per l'occasione la famosa coppia ha scelto di fare una sorpresa ai figli e soggiornare in una camera ispirata a Spider-Man. Scopriamo dove si trova e quanto costa la loro suite a tema supereroe.

Chiara Ferragni e Fedez fanno una sorpresa ai figli

Dove si trova l'hotel a tema Spider-Man di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo alcuni giorni con i figli a Disneyland Paris. Quest'anno è un anniversario importante per il magico parco a tema perché compie 30 anni e per l'occasione ha indossato la sua veste migliore. Aspettando le celebrazioni del 30° anniversario di Disneyland Paris che inizieranno fra qualche giorno, i Ferragnez stanno vivendo con una mini vacanza in un hotel da sogno per i fan dei Supereroi.

Chiara Ferragni e Fedez con Leone davanti ad una statua di un Supereroe della Marvel

Sono numerose le foto e i video in cui Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso la passione del figlio Leone per Spider-Man. Così la coppia ha fatto una sorpresa ai bambini non solo portandoli nel più famoso mondo magico a tema Disney ma soggiornando in una camera ispirata proprio all'iconico supereroe.

Il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel di Disneyland Paris

Da giugno 2021 il mondo Marvel ha fatto ingresso a Disneyland Paris con il nuovissimo Disney's Hotel New York – The Art of Marvel. Si tratta del primo hotel al mondo dedicato all'arte Marvel che è stato progettato in stile galleria d'arte di New York con 350 opere d'arte e 50 pezzi esclusivi ispirati ai Supereroi della Marvel.

Leone e Vittoria Lucia nella camera a tema Spider–Man di Disneyland Paris

Quanto costa una notte al Disney's Hotel New York – The Art of Marvel

Nel nuovissimo Disney's Hotel New York – The Art of Marvel all'interno di Disneyland Paris tutto è progettato per immergere i clienti nel mondo Marvel. Ci sono diverse camere ispirate all'arte della Marvel ma il vero fiore all'occhiello dell'albergo cono le 25 suite a tema dedicate all'Uomo Ragno, ai Vendicatori o ai Supereroi Marvel.

Il salotto della suite a tema Spiderman del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel

Chiara Ferragni e Fedez stanno soggiornando con i figli Leone e Vittoria Lucia proprio nella Suite Spider-Man caratterizzata da un design di interni ispirato al mitico supereroe con opere d'arte uniche realizzate da artisti Marvel di fama mondiale.

La suite a tema Spider–Man di Disneyland Paris

La suite comprende due camere da letto e un salotto a tema. Il costo per una notte da Supereroe Marvel è di circa 2.400 euro, comprensivo di colazione e biglietti d'ingresso ai Parchi Disney di Parigi.