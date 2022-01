Disneyland Paris celebra il 30° anniversario: sarà una festa irripetibile Il 6 marzo 2022 Disneyland Paris inizierà i festeggiamenti per il suo 30° anniversario, che dureranno diversi mesi e comprenderanno nuove aperture e parate. Parola d’ordine: sognare in grande.

A cura di Clara Salzano

È iniziato il conto alla rovescia per il 30° anniversario di Disneyland Paris

Disneyland Paris celebrerà i suoi primi 30 anni incredibili nel 2022. Era il 12 aprile 1992 quando Disneyland Paris accoglieva ufficialmente gli ospiti nel fantastico mondo d'immaginazione voluto da Walt Disney in Europa per arrivare ad essere, dopo tre decenni, la destinazione turistica numero uno del continente. Il 6 marzo 2022 è la data scelta per dare inizio ai festeggiamenti che vedranno il lancio di una nuova area del parco a tema Avengers, numerose parate e una linea di prodotti dedicata al grande evento.

La linea di abbigliamento di Disneyland Paris per i 30 anni

Il 30° anniversario di Disneyland Paris sarà una festa irripetibile. I festeggiamenti inizieranno ufficialmente il 6 marzo 2022 e saranno caratterizzati dal ritorno dei classici di successo della Disney ma sarà anche l'occasione per scoprire un nuovissimo spettacolo diurno nel cuore del Parco Disneyland con Topolino, Minni e gli altri personaggi. Per l'occasione sono stati realizzati nuovi e scintillanti abiti che saranno presentati nella primavera 2022. Anche una nuova linea di merchandising è stata progettata per il lancio del 30° anniversario di Disneyland Paris.

Il castello di Disneyland Paris per i 30 anni

Sognare in grande è la parola d'ordine dei festeggiamenti per il 30° anniversario di Disneyland Paris. È un traguardo importante da celebrare che invita gli ospiti ad entrare in una nuova splendente era del magico sogno di Walt Disney in Europa. Le celebrazioni coinvolgeranno il Parco Disneyland, il Parco Walt Disney Studios e l'intero resort con eventi, feste e parate uniche. Disneyland Paris, a Marne-la-Vallée, vicino a Parigi, comprende infatti due parchi a tema, Disneyland Park e Walt Disney Studios Park, ed è il parco divertimenti più visitato d'Europa. Per il 30° anniversario è prevista inoltre l'apertura di una nuova area, Avengers Campus, e una serie di modifiche verranno apportate all'iconico castello di Disneyland Paris che rappresenta l'emblema della magia Disney.