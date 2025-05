video suggerito

Il parco divertimenti a tema fiabe da visitare in Europa: è l'alternativa economica a Disneyland Disneyland Paris è troppo caotico e caro? Ecco qual è il parco divertimenti a tema fiabe in Europa che si rivelerà una valida alternativa all'iconico lunapark francese.

A cura di Valeria Paglionico

Ogni anno sono moltissime le famiglie che scelgono di organizzare le loro vacanze nelle vicinanze di un famoso parco divertimenti: tra spettacoli, attrazioni, giochi e un'atmosfera magica, si riescono a trascorrere dei momenti davvero memorabili in compagnia dei propri figli. In Europa, in particolare, il lunapark più famoso e desiderato è Disneyland Paris ma la cosa che in pochi sanno è che esistono anche delle alternative più tranquille ed economiche. Ecco, ad esempio, qual è il parco divertimenti a tema fiabe da visitare assolutamente in Europa.

Il parco divertimenti più economico e meno affollato di Disneyland Paris

Il fenomeno dell'overtourism sta diventando giorno dopo giorno sempre più preoccupante e non sorprende che sia andato a intaccare anche i parchi divertimento, primo tra tutti Disneyland Paris, ormai caotico e super affollato in ogni momento dell'anno.

Tutti coloro che non intendono affrontare file infinite solo per potersi godere una giornata in famiglia possono volare in Olanda, dove esiste una soluzione decisamente più tranquilla (e anche economica). Si chiama Efteling, si trova a Kaatsheuvel, una cittadina a nord di Tilburg, ed è un parco a tema fiabesco destinato a fare concorrenza al "cugino" parigino targato Disney. Aperto nel 1952, ha mantenuto intatta la sua iconicità grazie agli allestimenti ispirati alle favole, alle leggende e ai miti.

Quanto costa un biglietto per Efteling

Un villaggio in miniatura, un lago color smeraldo, un treno a vapore e una miriade di giostre: il parchi divertimenti olandese è un vero e proprio paradiso per tutti gli amanti del genere. Ci sono le montagne russe che conducono a una foresta magica, una spaventosa villa maledetta, un otto-volante da 100 km/h, ogni giostra è basata su una storia leggendaria e memorabile.

Attualmente Efteling è il lunapark a tema più grande dei Paesi Bassi ma è ancora relativamente sconosciuto nel resto d'Europa. Chi lo ha visitato, però, ne è rimasta piacevolmente colpito, anche perché prevede un biglietto di ingresso da poco più di 30 euro (prezzo decisamente concorrenziale rispetto a Disneyland). In quanti lo sceglieranno per la loro prossima vacanza?