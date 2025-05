video suggerito

Arriva il nuovo parco divertimenti Disney: dove verrà costruito il resort a tema fiabe È tempo di novità in casa Disney: l’azienda ha annunciato che presto costruirà il suo settimo parco divertimenti a tema fiabe. Ecco dove sorgerà e tutti i dettagli del progetto. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Novità in arrivo targate Disney: presto l'azienda diventata famosa per le sue fiabe e per i suoi iconici film di animazione costruirà il settimo parco a tema. A ospitarlo sarà Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi, per la precisione Yas Island, una delle isole artificiali della città che si trasformerà in una sorta di fantastico parco giochi a cielo aperto. Attrazioni ispirate alle principesse, spettacoli da sogno e resort che sembrano essere usciti dalle favole, il nuovo lunapark è già destinato a diventare una meta turistica super gettonata: ecco tutti i dettagli del progetto.

Perché Disney vuole costruire un parco negli Emirati Arabi

La Disney ha intenzione di espandere la sua presenza globale nel settore dell'intrattenimento ed è per questo che per il suo settimo parco a tema, il primo del Medio Oriente, ha scelto l'isola di Yas, già hub di attrazioni di fama mondiale come Ferrari World, Warner Bros World, SeaWorld e il circuito di Formula 1. L'azienda intende così capitalizzare il boom turistico degli Emirati Arabi che, stando alle stime, accolgono oltre 120 milioni di viaggiatori all'anno. Il lunapark si concentrerà soprattutto su esperienze acquatiche e familiari e sarà dotato anche di un resort di lusso a tema (che verrà sviluppato da Miral e progettato da Disney, senza investimenti diretti della società americana).

Il progetto del parco

Quando verrà inaugurato il nuovo parco Disney

Era dal 2016 che Disney non espandeva il suo business in fatto di parchi a tema, per la precisione da quando inaugurò Shanghai Disneyland nel 2016, ma ora le cose sono cambiate e l'azienda spera di dare una spinta alle experiences sparse in giro per il mondo. Bob Iger, CEO della Disney, ha spiegato che il parco sarà "autenticamente Disney e distintamente emiratino: un'oasi di straordinario intrattenimento al crocevia del mondo". Il resort offrirà attrazioni, ristoranti, negozi a tema Disney, tutti fonderanno la classica narrazione dell'azienda con la tradizione di Abu Dhabi. Quando verrà inaugurato il parco? Al momento si sta ancora elaborando nei dettagli i progetti, poi potrebbero occorrere 4-6 anni per la sua realizzazione.