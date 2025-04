Il primo parco divertimenti Universal d’Europa: dove verrà inaugurato e quali saranno le attrazioni

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Siete alla ricerca di un parco divertimenti davvero unico nel suo genere? Presto non sarà più necessario partire alla volta dell'America per sperimentare un'esperienza memorabile di questo tipo, basterà prendere un volo per il Regno Unito. Il governo britannico ha infatti annunciato che entro il 2031 inaugurerà il lunapark più grande d'Europa firmato Universal: ecco tutto quello che c'è da sapere sul progetto, dalle attrazioni ispirate ai film alle esperienze interattive proposte ai futuri visitatori.

Dove verrà costruito il parco divertimenti Universal

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che la Gran Bretagna sarà il primo paese europeo a ospitare un parco divertimenti Universal d'Europa. Fino ad ora gli Universal Studio hanno inaugurato resort e parchi solo negli Stati Uniti e in Asia, per la precisione tra Hollywood, Orlando, Singapore, Tokyo e Pechino, dunque l'arrivo in Europa non può che essere considerato importantissimo per l'espansione del business. Secondo quanto comunicato dal premier, è stato concluso un accordo multimiliardario con ComcastCorp, il più grande operatore via cavo degli Usa, ed entro il 2031 il progetto diventerà realtà, creando migliaia di posti di lavoro e attirando milioni di turisti. Il lunapark verrà costruito a Bedford, cittadina tra Cambridge e Oxford a un centinaio di km da Londra, e si propone di rivaleggiare con Disneyland Paris.

Quali attrazioni ci saranno

Cosa prevede il progetto? A Bedford, per la precisione in un'ex fornace da oltre 200 ettari nel Bedfordshire, verrà costruito un enorme parco a tema con diverse aree tematiche ispirate ai film Universal, da Wicked ai Minions, fino ad arrivare a Jurassic World e Ritorno al futuro. Al momento viene mantenuto ancora un certo riserbo sulle attrazioni, ma la cosa certa è che non ci sarà Harry Potter, i cui diritti sono detenuti dalla Warner Bros. Il governo britannico proverà a inserire qualche giostra dedicata all'orso Paddington, la mascotte della Gran Bretagna. Naturalmente non mancheranno un hotel da 500 camere, un complesso commerciale, uno di ristorazione e uno di intrattenimento. Per far sì che i turisti non trovino scomodo raggiungere Bedford da Londra verrà inoltre anche ampliato il vicinissimo aeroporto di Luton.