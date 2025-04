Disneyland Paris si rinnova: quali saranno le nuove attrazioni ispirate alle fiabe iconiche

video suggerito

Quale migliore occasione della primavera per fare visita a Disneyland Paris, il noto parco divertimenti a tema fiabe? Tutti coloro che stanno organizzando una vacanza in famiglia nella capitale francese saranno lieti di sapere che stanno per arrivare grandi novità nel resort del lunapark. Entro il prossimo anno la location subirà una trasformazione letteralmente magica e, come se non bastasse, introdurrà anche nuove attrazioni, una a tema Frozen, l'altra ispirata al Re Leone: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla questione.

La trasformazione in programma di Disneyland Paris

Disneyland Paris ha rivelato la trasformazione che metterà in atto nel giro del prossimo anno, offrendo un'anteprima sia del resort che del parco divertimenti. Innanzitutto Walt Disney Studios cambierà nome e diventerà Disney Adventure World: sarà proprio qui che verranno inaugurate sia una serie di esclusivi mondi immersivi che tre nuove attrazioni dedicate a film iconici, il Re Leone, Frozen e Up (sarà la prima volta che un parco Disney ospiterà una giostra basata su un'opera basata su un film Pixar). La prima sarà una spettacolare esperienza acquatica, la seconda permetterà di incontrare di persona Elsa e gli altri protagonisti, mentre l'ultima sarà una mongolfiera che fluttuerà nell'aria.

Dagli spettacoli di luce ai giardini incantati

Il lago centrale del parco, inoltre, ospiterà uno spettacolo notturno con schermi d'acqua, fontane, effetti speciali e coreografie di droni. Quando sono previsti i lavori di rinnovamento del lunapark? Stando al progetto, dovrebbero iniziare antro la fine del 2025, quando verrà anche costruito un giardino ispirato a Rapunzel – L'intreccio della torre e Toy Story. Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris, ha dichiarato: "Al termine del percorso di espansione, avremo ripensato oltre il 90% dell'offerta del parco dal suo debutto nel 2002 e ne avremo pressoché raddoppiato la superficie, diventando davvero un'esperienza imperdibile".