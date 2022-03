Chiara Ferragni, tutina maculata e scollatura underboob: il look audace per la serata a Parigi Il catsuit è il capo del momento: le tutine aderenti spopolano in passerella e tra le star: poteva mancare nell’armadio di Chiara Ferragni? Assolutamente no: eccola a Parigi in versione maculata.

Chiara Ferragni è volata a Parigi per seguire le sfilate della Settimana della Moda francese. L'imprenditrice digitale ha assistito allo show di Dior insieme alla sorella Valentina: la loro presenza alle sfilate ha suscitato diverse polemiche, a cui le sorelle Ferragni hanno risposto via social. Entrambe hanno voluto dare il loro contributo promuovendo raccolte fondi a favore dell'Ucraina, ma seguire le sfilate di moda non è un vezzo per Chiara Ferragni: è un lavoro. L'influencer quindi ha proseguito per la sua strada, sfoggiando look che faranno tendenza, come il catsuit maculato.

La tutina maculata di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha partecipato allo show di Dior con un soprabito celeste abbinato a crop top e hot pants, poi si è cambiata d'abito per la serata dando una svolta sexy e animalier al look. Per la cena a Parigi infatti ha scelto un capo disegnato da Fausto Puglisi per Roberto Cavalli, una tuta con inserti maculati beige e neri, caratterizzata da tagli cut out sul torace. Gli "spacchi" rivelavano anche l'underboob, creando un sensuale effetto vedo-non-vedo.

Chiara Ferragni in Roberto Cavalli

Per completare il look l'imprenditrice ha scelto un paio di scarpe con il tacco e la punta metallizzata e un cappotto in pelle nero in cui ripararsi dal freddo parigino. Per quanto riguarda il beauty ha puntato tutto su un eyeliner "felino" e su un'acconciatura raccolta.

Chiara Ferragni in Roberto Cavalli

Il catsuit è il must have più sexy del momento

Prepariamoci: tute e tutine aderenti sono la tendenza del momento e presto arriveranno anche nel nostro guardaroba. Un po' sportivo e un po' fetish, il catsuit è stato avvistato sulle passerelle estive di Saint Laurent, Stella McCartney, Lanvin e Burberry, declinata in mille varianti. Chiara Ferragni è una vera e propria fan: ha sfoggiato una tutina fucsia appena arrivata a Parigi e sembra averne in tutti i colori. Ancora una volta, non c'è tendenza che la regina delle influencer italiane non abbia sfoggiato per prima!