Chiara e Valentina Ferragni, criticate per le sfilate in tempo di guerra, rispondono: è il nostro lavoro Le sorelle Ferragni sono state criticate per aver preso parte alle sfilate della Settimana della Moda nonostante la guerra in corso. Valentina ha difeso il lavoro delle influencer, Chiara ha risposto agli haters.

A cura di Giusy Dente

Chiara e Valentina Ferragni alle sfilate di Parigi

La Milano Fashion Week sembrava potesse essere la grande festa di un settore messo a dura prova, in questi anni, dal lockdown prima e dalle restrizioni imposte dalla pandemia dopo. Eppure a guastare il clima allegro delle sfilate ci ha pensato qualcosa di inaspettato e di molto più grande, che ha sconvolto il mondo intero. La guerra tra Russia e Ucraina ha immediatamente catalizzato l'attenzione di tutti e la moda è passata in secondo piano, senza che per questo la macchina organizzativa messa in moto si arrestasse. Gli show si sono svolti regolarmente, nessuno stilista ha speso parole sulla situazione, ad eccezione di Giorgio Armani, che in segno di rispetto ha fatto sfilare le modelle senza musica. Dal canto loro, anche gli influencer hanno continuato a condividere sui social foto delle passerelle e selfie in abiti griffati. Il loro stile di vita mondano ha scatenato l'indignazione di chi lo ha trovato irrispettoso e fuori luogo, visto il momento. A queste accuse hanno voluto rispondere entrambe le sorelle Ferragni, ospiti di diverse sfilate.

Valentina Ferragni difende il suo lavoro

Visto il momento storico così difficile e delicato, molti utenti dei social si sono indignati nei confronti delle celebrities e delle influencer che hanno continuare a pubblicare contenuti festosi e modaioli, direttamente dalle sfilate delle Settimane della Moda. Valentina Ferragni e sua sorella Chiara sono finite nel mirino degli haters per questo ed entrambe hanno voluto rispondere alle accuse ricevute. Valentina ha voluto chiarire una volta per tutte che il loro è un lavoro vero e proprio.

Le sorelle Ferragni alle sfilate di New York

"Purtroppo si pensa ancora che la professione che svolgiamo non sia un reale lavoro e la moda in generale sia un ambiente frivolo e non un'industria che dà lavoro a milioni di persone e che si sta riprendendo ora dopo due anni di completo stop e di forte crisi" ha puntualizzato in una Instagram Story. L'influencer ha speso parole di vicinanza al popolo ucraino e ha poi condiviso un video in cui ha chiesto di aderire, ciascuno secondo le proprie possibilità, all'iniziativa della Croce Rossa italiana, che ha organizzato una raccolta fondi per acquistare beni di prima necessità (cibo e medicine in primis).

Instagram Story @chiaraferragni

Chiara Ferragni risponde agli haters

Come Valentina, anche Chiara Ferragni ha informato i suoi follower sull'iniziativa messa in piedi dalla Croce Rossa Italiana, che permette a chiunque di fare la differenza con un piccolo ma concreto gesto. L'imprenditrice ha ricevuto molte critiche, per aver preso parte agli eventi della Milano Fashion Week, ma ha fatto notare un certo accanimento nei suoi confronti un po' gratuito e immotivato.

Instagram Story @chiaraferragni

Nelle Instagram Stories ha mostrato che i commenti negativi nei suoi confronti sono arrivati sia prima della pubblicazione del video, che dopo. Gli haters, che prima la accusavano di non esporsi su un tema importante, dopo l'hanno criticata per aver speso delle parole in merito, scrivendo che il mondo non ha bisogno del pensiero di un'influencer.