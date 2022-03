Chiara Ferragni vola a Parigi: tutina fucsia con i guanti incorporati per le prime sfilate Chiara Ferragni è volata a Parigi per la Fashion Week dedicata all’Autunno/Inverno 2022-23. Per la sua prima serata francese ha osato con una aderentissima jumpsuit sui toni del fucsia, un modello con i guanti “incorporati”.

A cura di Valeria Paglionico

Dopo aver spopolato alla Settimana della Moda milanese tra maxi pellicce colorate e tailleur portati con i capezzoli in vista, Chiara Ferragni è volata a Parigi. Ha lasciato Fedez a casa con Leone e Vittoria ed è partita alla volta della Francia per partecipare alla Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2022-23. Sarà nel front-row delle sfilate più ambite e sfoggerà i suoi look più audaci e glamour. Ieri sera, ad esempio, in concomitanza con lo show di Off-White, è uscita con gli amici, proponendo un outfit in pieno stile "Pantera rosa" con un'aderentissima jumpsuit con i guanti incorporati.

Il look da "Pantera rosa" di Chiara Ferragni

Così come successo alle precedenti Fashion Week, anche questa volta Chiara Ferragni ha curato i suoi look nei minimi dettagli. Per la prima serata francese ha puntato su una jumpsuit un po' Catwoman, un po' Pantera rosa, un modello aderentissimo in fucsia ma decorato con delle tigri nere all-over. Il capo ha il collo alto, le maniche lunghe e i guanti incorporati, dettaglio che aggiunge un tocco ancora più aggressivo al total outfit. Per completare il tutto ha scelto dei sandali mules in tinta di The Attico, li ha portati con i calzini neri in vista, mentre per segnare il punto vita ha aggiunto una cintura-bustier con tre diverse fibbie incrociate.

Chiara Ferragni con gioielli e borsa della Chiara Ferragni collection

Chiara Ferragni lancia il trend degli accessori a contrasto

Dovendo affrontare il freddo parigino, nel look di Chiara Ferragni non poteva mancare il cappotto. Niente pellicce o bomber, ha optato per un trench di pelle in verde acceso con i bottoni total black. Al collo ha portato la collana con i cuori di diamanti della sua collezione di gioielli, abbinandola a una micro bag scintillante sempre del brand Chiara Ferragni Collection. Per quanto riguarda il make-up (firmato dal truccatore di fiducia Manuele Mameli), l'imprenditrice ha scelto una semplice linea di eye-liner molto marcata in blu elettrico. Insomma, a giudicare dalla prima uscita francese di Chiara, di sicuro riuscirà ancora a dare il meglio di lei in fatto di stile.