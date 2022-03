A Parigi la prima (e ultima) collezione Alta Moda di Virgil Abloh: la commovente sfilata di Off-White La sfilata di Off-White ha aperto la Settimana della Moda di Parigi Autunno/Inverno 2022-2023: in passerella l’ultima collezione disegnata da Virgil Abloh, il designer scomparso a 41 anni, insieme a capi couture.

A cura di Beatrice Manca

La prima (e l'ultima) collezione couture disegnata da Virgil Abloh per Off-White apre la Settimana della Moda di Parigi. La capitale francese rende un ultimo omaggio al visionario designer scomparso lo scorso novembre: la sfilata è stata trasmessa in streaming in 100 vetrine sparse in tutta la città, dalle boutique alle farmacie. Con un ultimo colpo di genio, Virgil Abloh ha disegnato capi di haute couture e li ha presentati insieme al prêt-à-porter, mixando i codici sportivi del brand con ampie gonne in tulle e maxifiocchi, fino all'abito da sposa indossati con le scarpe da ginnastica. In passerella sfilano le muse e le amiche del designer tra cui Bianca Balti, Naomi Campbell, Cindy Crawford e Kaia Gerber.

La prima linea couture di Off-White

L'ultima collezione femminile disegnata da Virgil Abloh includeva i capi prêt-à-porter per l'autunno/inverno 2022 di Off-White, ma anche una nuova linea di alta moda immaginata da Virgil Abloh e completata dal suo team creativo. L'ultima testimonianza della volontà dello stilista di guardare oltre e rinnovarsi sempre, esplorando ogni volta nuovi territori. In totale la couture comprendeva 28 uscite: ciascun abito, ampiamente descritto da Abloh nelle note di produzione, racconta un pezzo della storia personale del designer.

Off–White Couture

In passerella il tubino che si autoannuncia al mondo con la scritta "The Little Black Dress", l'abito-omaggio a Carrie Bradshaw, il celebre personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker in Sex and the City, il vestito da sposa bianco indossato con le scarpe da ginnastica, un classico della poetica di Abloh.

Kaia Gerber sfila per Off White

Ma ci sono anche i messaggi privati e personali, a partire dall'autoritratto e dalle borse con la scritta-motto "More Life". Compare in passerella anche il riferimento alla malattia a lungo nascosta, una borsa piena di pillole. Lo streetwear che caratterizza il marchio si fonde con materiali preziose e forme sontuose: maxifiocchi avvolgono le felpe con cappuccio, gonne da ballo indossate con le t-shirt.

un look di Off White Autunno/Inverno 2022–23

L'ultimo omaggio di Parigi a Virgil Abloh

Più che una sfilata, un commosso omaggio che ha riunito amici e collaboratori di Virgil Abloh: tra il pubblico c'erano Rihanna e A$AP Rocky, Olivier Rousteing, Pharrell Williams. Le top model che hanno lavorato con lui sono apparse in passerella per indossare – e celebrare – un'ultima volta le sue creazioni: da Naomi Campbell a Bella Hadid, dalla tennista Serena Williams a Bianca Balti, fino a Cindy Crawford per la prima volta insieme alla figlia Kaia Gerber. Ora l'attesa è per il passaggio di testimone: per ora non ci sono conferme ufficiali sul nome del designer successore di Abloh. Una cosa è certa: chiunque arriverà alla guida di Off-White avrà un'eredità magnifica ma incredibilmente pesante con cui confrontarsi.