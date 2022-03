Cindy Crawford con Kaia Gerber, Naomi Campbell in topless: le muse di Virgil Abloh sfilano per Off-White Off-White ha aperto la Paris Fashion Week dedicata all’Autunno/Inverno 2022-23, in passerella ha presentato la prima e ultima collezione di Virgil Abloh che fonde couture e prêt-à-porter. A rendere ancora più commovente l’omaggio allo stilista sono state le sue muse, da Cindy Crawford a Kaia Gerber, fino ad arrivare a Naomi Campbell.

A cura di Valeria Paglionico

È partita la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2022-23, ad aprire le danze ieri sera è stata la Maison Off-White che, dopo essere rimasta "orfana" del suo direttore creativo Virgil Abloh, non ha potuto fare a meno di rendergli ancora una volta omaggio in passerella. La collezione presentata è stata l'ultima firmata dallo stilista, la prima in cui aveva realizzato capi couture, fondendoli con il prêt-à-porter. Qual era l'obiettivo del designer? Trasformare lo show in un'esperienza immaginaria, rendendo così la moda democratica e inclusiva. Ad aggiungere un tocco ancora più commovente al ricordo di Abloh sono state le modelle che hanno calcato il catwalk: Cindy Crawford, Kaia Gerber, Naomi Campbell, Bella Hadid, tutte sono state amiche e muse del compianto stilista.

Cindy Crawford e Kaia Gerber, la prima sfilata mamma e figlia

Allo show di Off-White non sono stati solo gli ospiti seduti nel front-row ad attirare tutti i riflettori, anche la passerella si è trasformata in una vera e propria parata di star. Tra le protagoniste indiscusse dell'evento ci sono state Cindy Crawford e Kaia Gerber, che per la prima volta hanno sfilato fianco a fianco sulla stessa passerella.

Cindy Crawford sfila per Off–White

La top simbolo degli anni '90 è tornata sul catwalk dopo anni, lo ha fatto per Virgil Abloh e per sua figlia, dando vita a un momento davvero iconico. Gonna di tulle con le balze abbinata a una giacca crop per la mamma, minigonna maxi e t-shirt "pop" per la figlia: le due hanno dimostrato di non avere rivali in fatto di stile e che nella loro famiglia la passione per la moda è "ereditaria".

Kaia Gerber alla sfilata di Off–White

Il look mannish di Naomi Campbell

Tra le star in passerella c'era anche Naomi Campbell che, dopo essere diventata mamma a più di 5 anni, ha sfilato in topless con il seno coperto solo da un'enorme collana di cristalli. Per la Venere Nera il trend mannish è stato declinato in una versione super glamour: pantaloni palazzo a vita alta abbinati a tacchi a spillo, cilindro e cappotto maxi decorato con l'enorme scritta "Respectfully" sulle spalle.

Il look Off–White di Naomi Campbell

Bella Hadid, Kendall Jenner, Joan Smalls, Helena Christensen, Kare Elson, Amber Valletta: il catwalk di Off-White pullulava di celebrities che hanno saputo rendere omaggio al compianto Virgil Abloh con fascino e stile. Del resto, chi meglio delle muse dello stilista avrebbe potuto "dare corpo" al suo animo visionario?