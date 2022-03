L’ultima collezione Off White per Virgil Abloh è un omaggio al suo ristorante preferito Off-White rende un ultimo omaggio a Virgil Abloh durante la Paris Fashion Week 2022 con una collezione immaginata per reinventare il suo ristorante preferito, il Caviar Kaspia.

A cura di Clara Salzano

L’omaggio di Off White a Virgil Abloh reinterpreta Caviar Kaspia, il suo ristorante preferito

Alla Settimana della Moda di Parigi 2022 abbiamo assistito alla commovente sfilata di Off-White in cui è stata presentata in passerella l'ultima collezione Alta Moda disegnata da Virgil Abloh. Il visionario design è scomparso all'età di 41 anni lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della Moda e del design. Off-White rende un ultimo omaggio al suo fondatore con una collezione immaginata per reinventare il suo ristorante parigino preferito, Caviar Kaspia.

Off White reinventa Caviar Kaspia, il ristorante preferito da Virgil Abloh

Fondato a Parigi nel 1927, Caviar Kaspia è la "Casa del caviale" a Parigi che ha contribuito all'affermarsi della cultura del caviale in Francia. Virgil Abloh amava frequentare questo ristorante che considerava tra i suoi preferiti. In memoria del designer recentemente scomparso, Off White lancia la collezione Off-White™ c/o Caviar Kaspia che reinterpreta l'arredamento e i servizi da tavola di Caviar Kaspia.

La collezione Off White

Se l'Autunno Inverno 2022 2023 di Off White è un best of di tutti gli archetipi della direzione creativa firmata Virgil Abloh, entrare nello storico ristorante parigino in questi giorni è come camminare nell'immaginario creato da Virgil Abloh.

Il servizio da tavola di Off White per Caviar Kaspia

Dopo l'arredamento realizzato in collaborazione con Ikea e le stoviglie create con Ginor, Off White crea una nuova collezione per la ristorazione partendo proprio dal ristorante preferito di Abloh. Tra ironiche scritte al neon ("Sei ovviamente nel posto sbagliato"), simboli luminosi della Maison ed enormi cuscini logati, la collezione Off-White™ c/o Caviar Kaspia ricrea una "Imaginary Diner" proprio nella location preferita da Virgil Abloh in memoria del designer senza il quale niente sarà più lo stesso.