Paperwork, Off-White debutta con una linea beauty: l’ultimo progetto di Virgil Abloh è genderless Si chiama Paperwork ed è la prima collezione beauty firmata Off-White. Oltre a essere uno degli ultimi progetti ideati dal compianto Virgil Abloh, è una linea rivoluzionaria anche perché è genderless, con dei prodotti pensati sia per lui che per lei.

Virgil Abloh ha perso la vita da diversi mesi ma, nonostante ciò, il suo ricordo è ancora vivido in tutti coloro che hanno amato il suo genio creativo e che non dimenticheranno mai il tocco rivoluzionario che ha portato nel fashion system. Dopo innumerevoli omaggi che il mondo della moda gli ha dedicato, è arrivata l'ennesima sorpresa che lo riguarda: una linea beauty firmata Off-White, il brand di cui era direttore creativo. A ideare l'esclusiva collezione era stato proprio lo stilista, che con i prodotti di make-up all'insegna del genderless aveva intenzione di accompagnare le persone nel processo di auto-espressione.

Si chiama Paperwork ed è la linea beauty firmata Off-White ideata dal compianto Virgil Abloh. Si tratta dunque di uno dei suoi ultimi progetti che prendono vita, visto che prima della morte improvvisa, aveva pensato di realizzare la prima collezione di trucchi e cosmetici firmata dal brand di cui era direttore creativo. La sua particolarità? Come ogni dettaglio delle sue creazioni, anche la collezione beauty è tutt'altro che tradizionale. I prodotti proposti sono sia per uomini che per donne e intendono incoraggiare il potenziale umano, accompagnando le persone nel loro processo di auto-espressione, a prescindere dalla forma che può prendere.

Ad anticipare il lancio della linea beauty Paperwork saranno quattro fragranze pensate sia per lui che per lei, a cui faranno seguito un set di 6 smalti, il Color Matter, le cui istruzioni per l'uso dicono di lasciare libero sfogo alla propria individualità. Ci saranno poi un set di pigmenti solidi chiamato Imprint, uno di stencil chiamato Template: entrambi possono essere applicati sia sul viso che sul corpo, cambiano colore a contatto con la pelle grazie alla tecnologia di auto-fix e permettono di replicare i beauty look delle modelle muse di Off-White, da Kendall Jenner a Kaia Gerber. Non potranno mancare i profumi, Solution, tutti con diverse fragranze, da quella citrata a quella più floreale, numerati dall'1 al 4.