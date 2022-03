Chiara Ferragni e Leone col look mini-me coordinato: a Disneyland con la stessa tuta Ultimo giorno a Parigi, per i Ferragnez. La famiglia al completo si è goduta una mini vacanza a Disneyland. Mamma e figlio hanno sfoggiato (come spesso fatto in passato) un look matchy matchy, con le stesse identiche tute.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni, dopo le Settimane della Moda di New York e Milano, è volata anche a Parigi, per assistere alle sfilate dedicate all’Autunno/Inverno 2022-23. Per la sua prima serata nella capitale francese ha osato con una jumpsuit aderente nera e fucsia con i guanti incorporati, un modello di Philosophy di Lorenzo Serafini. Tutina anche per lo show di Dior, un modello disegnato da Fausto Puglisi per Roberto Cavalli con inserti maculati beige e neri e tagli cut out sul torace. L'imprenditrice è stata poi raggiunta dal resto della famiglia per una breve vacanza in occasione del Carnevale.

I Ferragnez a Parigi per Carnevale

Tempo di Carnevale, tempo di travestimenti. Fedez e Chiara Ferragni hanno voluto regalare ai loro figli, Leone e Vittoria, un'indimenticabile esperienza a Disneyland Paris. L'intera famiglia si sta godendo qualche giorno di divertimento tra le attrazioni del parco a tema, alloggiando in una costosa suite a tema supereroe. Non potevano mancare dei costumi per i due bambini. Già nei giorni scorsi ne avevano sfoggiati alcuni molto divertenti. Prima era stata la volta di Baby V in versione Majin-Bu: ovviamente un'idea di papà Fedez! Poi fratellino e sorellina si sono trasformati rispettivamente in un Transformer e in una vecchietta. A Disneyland, invece, i due bimbi hanno sfoggiato delle maschere ispirate ai cartoni animati: Woody di Toy Story lui e Minnie la piccola di casa.

I Ferragnez coi look matchy matchy

Fedez e Leone a Disnayland Paris hanno sfoggiato un look coordinato in versione dark: per visitare le sale del Marvel Hotel dedicate agli Avangers entrambi hanno indossato maxi cappotto e occhiali da sole. Due divi! Anche Chiara Ferragni ha voluto riproporre il matchy matchy col bambino e non è la prima volta. Già in passato hanno indossato più volte capi abbinati. Dopo le felpe teddy coordinate durante la vacanza a Courmayeur è stata la volta della tuta beige, all'insegna della comodità.

Stavolta invece mamma e figlio hanno indossato una tuta del brand dell'imprenditrice. Il completo coordinato Recycling per bambini sul sito del brand costa 235. La felpa con cappuccio e i pantaloni con elastici per adulti, acquistabili anche separatamente, costano invece rispettivamente 284 e 255 euro. La caratteristica principale, è che sono capi realizzati in cotone organico e riciclato: da qui, la grafica Choose Recycling.