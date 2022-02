Baby Vittoria diventa Majin Bu per Carnevale: il costume di Dragon Ball è un’idea di papà Fedez Fedez si è divertito a ideare il costume della figlia minore ispirandosi all’universo di Dragonball: non manca proprio nulla, dal mantello viola alle orecchie.

A cura di Beatrice Manca

Il Carnevale è nell'aria e anche i vip si danno da fare per festeggiare con travestimenti e maschere. A vincere il premio tenerezza quest'anno è senza dubbio Vittoria Lucia Ferragni, figlia di Chiara Ferragni e Fedez, che ha conquistato tutti vestita da Majin Bu, il celebre personaggio di Dragon Ball. Di chi è l'idea? Ovviamente di Fedez, grande fan del manga e dei cartoni animati della saga, che ha postato orgoglioso il risultato sui social scrivendo: "Perdona tuo papà perché è un po' scemo".

Vittoria Lucia Ferragni vestita da Majin Bu

Bisogna ammettere che la scelta del travestimento di carnevale della piccola Vittoria non è delle più lusighiere: Majin Bu fa parte dei "cattivi" dell'universo di Dragon Ball. L'aspetto è quello di una figura rosa, tondeggiante e sovrappeso, con un ‘ciuffo' all'insù sulla testa senza capelli. Il costume di baby Vittoria è stato curato in ogni dettaglio da Fedez: la piccolina indossa i pantaloni bianchi, gli stivali gialli e i guanti. Non manca nemmeno il mantello viola e la cintura con la "M" sulla fibbia. Sulla testa ha una cuffietta rosa che riproduce le "orecchie" particolari e il ciuffo ricurvo. Il suo tratto distintivo è il vapore che esce dalla sua testa quando si arrabbia: un indizio sul caratterino della bimba?

Vittoria con il costume di Majin Bu

I costumi più strani di baby Vittoria

La figlia di Chiara Ferragni e Fedez non ha nemmeno un anno (lo compirà il mese prossimo) ma ha già sfoggiato una serie di costumi ironici e bizzarri. Alcuni sono opera del padre, che ha disegnato per lei il costume a forma di polpo con i lunghi tentacoli. Che dire inoltre dell'adorabile body arancio a forma di Zucca che ha indossato lo scorso ottobre? Per Halloween poi ha interpretato Mercoledì Addams, per un trasferimento "collettivo" dell'intera famiglia. In quell'occasione ha sfoggiato la sua prima parrucca con le trecce nere: se non seguirà la passione per la moda, scommettiamo su una fortunata carriera nel cinema!