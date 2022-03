Vittoria vestita da Minnie, Leone come Woody di Toy Story: la fiaba dei Ferragnez a Disneyland Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo una vacanza con i bambini a Disneyland Paris: le adorabili maschere sfoggiate da Leone e Vittoria sono ispirate ai cartoni animati.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto un regalo speciale ai loro bambini: sono volati tutti insieme a Disneyland Paris per godersi qualche giornata di svago tra gli eroi dei cartoni animati. Chiara Ferragni già si trovava a Parigi per assistere alle sfilate sfoggiando tutine glamour con i guanti e godendosi il ritorno agli eventi insieme alla sorella Valentina. Fedez e i bambini l'hanno raggiunta per una mini vacanza di famiglia nel nuovo hotel a tema Marvel, che coincide con gli ultimi giorni del Carnevale Ambrosiano di Milano: per l'occasione i bambini hanno sfoggiato adorabili maschere a tema Disney, ispirandosi al mondo dei cartoni animati.

Leone vestito da Woody di Toy Story

Per il viaggio a Disneyland Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di alloggiare in una suite a tema Spiderman, il personaggio preferito di Leone. Quella dei supereroi è una passione che padre e figlio hanno in comune: Fedez e Leone hanno passato una giornata a godersi le attrazioni vestiti in coordinato, con cappotto nero e occhiali da sole. Leone aveva già festeggiato Carnevale con un costume da Transformer, ma per Disneyland Paris ha scelto di vestirsi come Woody, il personaggio di Toy Story. Il costume è perfetto nei minimi dettagli: il cappello da cowboy, la camicia gialla a quadri, il foulard rosso al collo. C'è perfino la stella appuntata sul petto.

Leone Lucia Ferragni vestito da Woody di Toy Story

Baby Vittoria in versione Minnie

Per il primo Carnevale di baby Vittoria i genitori hanno voluto fare le cose in grande, cambiando ben tre costumi. La piccola ha esordito vestita da Majin Bu, il personaggio di Dragon Ball con la testa rosa, per poi vestirsi da anziana signora per la festa di famiglia in casa Ferragni. Perle, occhiali, parrucca grigia e deambulatore: la piccola, che a fine mese compirà un anno, era davvero adorabile. Per la vacanza a Disneyland Paris i genitori hanno scelto per lei l'omaggio più classico a Walt Disney: Vittoria è diventata Minnie, la storica fidanzata di Topolino, con le maxi orecchie e l'abitino rosso a pois.

La famiglia Ferragnez si è goduta un momento di assoluta tranquillità e spensieratezza prima di tornare agli impegni di lavoro, per la gioia di Vittoria e Leone. Sicuramente la coppia più famosa dei social ha in serbo una sorpresa speciale per il primo compleanno di Vittoria: come festeggeranno?