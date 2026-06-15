Da Milano a Disneyland Paris a bordo del treno a tema Frozen: quanto costa il viaggio da fiaba

È stato inaugurato un treno a tema Frozen che parte da Milano e arriva a Disneyland Paris: quando parte e quanto costa questa esperienza immersiva da favola?

Una vacanza a Disneyland Paris è il sogno di ogni bambino, che si ritrova letteralmente immerso nel mondo delle fiabe tra giostre a tema e incontri ravvicinati con i propri idoli. Se fino ad ora il viaggio da favola cominciava solo dopo aver superato l'ingresso del parco, ora le cose sono cambiate: è stato inaugurato un esclusivo treno a tema Frozen che parte da Milano e arriva direttamente al lunapark parigino ed è perfetto per trasformare la partenza in una incredibile esperienza immersiva.

L'esperienza immersiva a bordo del treno Milano-Parigi

Raggiungere Disneyland Paris a bordo di un treno dedicato a World of Frozen? Da oggi è possibile grazie alla collaborazione tra SNCF Voyages Italia e il noto parco divertimenti parigino, che per il terzo anno consecutivo hanno rinnovato la loro partnership per offrire un'esperienza immersiva ai propri clienti. Il treno su cui è stata creata un'area tematica ispirata al Regno di Arendelle è il TGV INOUI, i cui esterni sono stati completamente rivestiti con una livrea speciale ispirata al mondo della principessa Elsa. Gli scomparti, inoltre, sono stati personalizzati con grafiche e colori che richiamano tutti i personaggi del celebre film di animazione, mentre il bar ha proposto una serie di dessert esclusivi.

I gadget offerti a bordo

Quanto costa un biglietto per il treno a tema Frozen

L'obiettivo di SNCF Voyages Italia e Disneyland Paris è non solo promuovere un viaggio accessibile e sostenibile per le famiglie che vogliono raggiungere il parco divertimenti ma anche cominciare a considerare la "traversata" il primo capitolo della vacanza, alimentando l'attesa e l'entusiasmo. A bordo del TGV INOUI ci sono la connessione Wi-Fi gratuita e un portale di intrattenimento dedicato ai bambini, nonché un vettura bar che celebra le tradizioni culinarie italiane e francesi. Il servizio prevede 3 collegamenti giornalieri tra Milano, Torino e Parigi: si parte da Milano Porta Garibaldi alle ore 6.00, 12.10 e 16.10, mentre dalla stazione parigina di Gare de Lyon le partenze sono previste alle 6.46, 9.46 e 14.48. Quali sono i prezzi del viaggio a tema Frozen? Si parte da 49 euro a persona per sola andata in seconda classe ma è possibile ottenere tariffe scontate se si viaggia con bambini.