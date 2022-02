Carnevale in casa Ferragnez: Leone diventa un Transformer, Vittoria una vecchietta Fedez e Chiara Ferragni si sono divertiti a travestire i loro due figli, Leone e Vittoria, per il Carnevale. Il primo è diventato un Transformer, la seconda una vecchietta.

A cura di Giusy Dente

Leone e Vittoria coi costumi di Carnevale

Anche in casa Ferragnez è arrivato il Carnevale. Fedez si sta godendo il successo di LOL – Chi ride è fuori: su Prime Video sono stati rilasciati i primi quattro episodi della nuova stagione, che lo vede nuovamente al timone: in rete ci sono tanti commenti positivi, gli spettatori sono entusiasti. Chiara Ferragni invece è impegnata con la Milano Fashion Week: sta partecipando alle principali sfilate in programma, dando il meglio di sé in quanto a look. Ma qauando non sono alle prese con eventi, pubblicità, shooting, sponsorizzazioni e interviste, i due sono semplicemente una coppia di genitori. Dentro le mura domestiche ci sono Leone e Vittoria a cui badare: in occasione del Carnevale non poteva mancare uno speciale travestimento.

I costumi più divertenti dei Baby Ferragnez

I Ferragnez amano il travestimento. Fedez ad Halloween si è divertito a far indossare un costume speciale alla piccola Vittoria: a pochi giorni dal compleanno, le ha scattato delle foto con un pigiamino coi tentacoli. La bambina si è trasformata in un polpo gigante tutto rosa! Pochi giorni fa invece, proprio per il Carnevale, ancora la piccola di casa è stata protagonista di un altro divertente travestimento, ma stavolta ispirato al mondo di Dragon Ball: Fedez si è divertito a creare per lei un costume da Majin Bu, il personaggio tutto rosa e grassottello del famoso cartone animato.

Vittoria travestita da vecchietta

Qualche mese fa è stata la volta di un abbigliamento a tema autunnale per la bambina: un body arancio a forma di zucca. Sempre in occasione di Halloween, c'era anche stato un travestimento collettivo, ispirato alla famiglia Addams: Chiara Ferragni nei panni di Morticia, Fedez in quelli di Gomez, Leone era il piccolo Dudley con la t-shirt a righe e Baby B era Mercoledì. Il primo travestimento di Leone invece, quando aveva appena un anno di vita, era stato con l'adorabile costume da leoncino. E stavolta invece?

Leone versione Transformers

Leone e Vittoria a Carnevale

Per il Carnevale 2022 Chiara Ferragni e Fedez hanno pensato nuovamente a qualcosa di molto originale, per i travestimenti dei loro due bambini. La piccola Vittoria per l'occasione si è trasformata in una vecchietta con tanto di occhiali dal vista sul naso, collana di perle e girello per camminare. Immancabile la parrucca grigia sulla testa, per garantire l'effetto ‘nonnina' e invecchiarla a dovere. Completamente diverso il costume di Leone, ispirato al mondo del Transformers: il costume è un'armatura di cartone coloratissima, che diventa una macchina se il bambino si stende a terra! Decisamente non mancano fantasia e creatività, in casa Ferragnez!