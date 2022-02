Fedez, il ritorno di LOL: quanto costa la giacca militare che indossa nella seconda stagione “LOL: Chi ride e fuori” ritorna con una nuova stagione, dal 24 febbraio sarà disponibile su Prime Video e nelle ultime ore è stato rilasciato il trailer ufficiale. Cosa indosserà il game master Fedez? Una giacca di ispirazione militare: ecco quanto costa e chi l’ha firmata.

A cura di Valeria Paglionico

Ritorna anche quest'anno LOL: Chi ride è fuori, il comedy show firmato Amazon che a partire dal 24 febbraio sarà disponibile su Prime Video. Questa mattina è stato rilasciato il trailer ufficiale e, oltre ai comici che si sfideranno a colpi di gag, da Virginia Raffaele a Corrado Guzzanti, fino ad arrivare a Diana Del Bufalo, Maccio Capotonda e Mago Forest, ad attirare le attenzioni è stato il "padrone di casa" Fedez. In questa seconda stagione del programma verrà affiancato non solo da Frank Matano ma anche da Lillo, che ricoprirà gli esilaranti panni de "l'arma della risata". Cosa indosserà? Niente completi a fiori e stampe audaci, quest'anno punterà tutto su una giacca griffata d'ispirazione militare.

Chi firma il look di Fedez a LOL 2

Fedez sarà ancora una volta il protagonista indiscusso di LOL: Chi ride è fuori e, così come successo lo scorso anno, non rinuncerà allo stile street e glamour che da sempre lo contraddistingue. Il programma dura esattamente 6 ore, è stato registrato in un'unica giornata e dunque non prevede dei cambi d'abito per i presentatori. I concorrenti, invece, possono cambiarsi sotto i riflettori, a patto che i travestimenti siano finalizzati a dare vita a delle gag esilaranti. A firmare l'outfit del game master sarà ancora una volta Versace, Maison a cui è particolarmente legato e che ha curato il suo stile in molte occasioni importanti, dal matrimonio con Chiara Ferragni a Sanremo.

Giacca Versace

LOL 2: la giacca effetto camouflage di Fedez

Se lo scorso anno Fedez aveva spopolato con un completo floreale a fondo bianco, questa volta preferirà il total black con pantaloni e t-shirt coordinati. Ad aggiungere un tocco originale sarà la giacca, un modello leggermente over di ispirazione militare firmato Versace. Sebbene a primo impatto sembri una mimetica tradizionale, in realtà l'effetto camouflage nasconde una delicata stampa floreale. I bottoni sono grossi e gold, decorati con l'iconica testa di Medusa, il simbolo della Maison. Qual è il prezzo del capo? Essendo di qualche collezione passata, non è disponibile sul sito ufficiale della griffe ma gli e-commerce fashion lo rivendono ancora a 1.295 euro (anche se è possibile trovare la giacca anche a prezzi scontati).