LOL 2, è online il trailer della nuova stagione dello show con Fedez e Frank Matano Amazon Prime Video ha pubblicato il primo trailer ufficiale di LOL 2- Chi ride è fuori, disponibile sulla piattaforma dal 24 febbraio. Tante le sorprese, a cominciare dal ritorno di Lillo come “disturbatore” dei comici. Alla conduzione Fedez e Frank Matano.

A cura di Elisabetta Murina

Manca sempre mento alla seconda stagione di Lol 2- Chi ride è fuori. I nuovi episodi usciranno su Amazon Prime Video il 24 febbraio, con un nuovo gruppo di comici pronti a cimentarsi nella difficile sfida di non ridere. Dietro le quinte, pronto a mettere alla prova i concorrenti, ci sarà ancora una volta Fedez insieme a Frank Matano. In attesa di vedere la seconda stagione, la piattaforma streaming ha pubblicato il primo trailer, ricondiviso sui social anche dallo stesso rapper.

"Niente sarà più come prima"

"Siamo tornati e niente sarà più come prima", così Fedez apre il primo trailer di LOL 2, rilasciato oggi (10 febbraio) da Amazon Prime Video. Si tratta di un assaggio dei nuovi episodi della serie, che saranno disponibili sulla piattaforma a partire dal 24 febbraio. Nel breve video gli spettatori possono vedere per la prima volta alcuni membri del cast in azione, come Virginia Raffaele, Maccio Capotonda e Diana del Bufalo. Per tutti loro la missione sarà sempre la stessa: non ridere. Ma resistere alle tentazioni sarà sempre più difficile, soprattutto perché "abbiamo voluto complicare le cose". E infatti uno dei pulsanti nelle mani dei conduttori chiamerà direttamente Lillo, che con le sue gag ha messo a dura prova molti concorrenti della scorsa edizione.

Il cast di LOL 2

A guidare questa seconda stagione di LOL ci sarà ancora Fedez, affiancato questa volta da Frank Matano e non più da Mara Maionchi. Il cast ufficiale sarà tutto nuovo e ne faranno parte dieci comici: Virginia Raffaele, Tess Masazza, Max Angione, Diana del Bufalo, Maccio Capatonda, Mago Forrest, Alice Mangione, Corrado Guzzanti, Maria Di Biase, Gianmarco Pozzoli. Dopo il trionfo di Ciro Priello nella prima edizione, chi tra loro riuscirà a resistere a tutte le tentazioni?